Polifonías contemporáneas

‘La Cantúria, cor de cambra’

16/11/25

Església de Son Sardina

Calificación: ****

Los aficionados al canto coral vivimos un segundo renacer de grupos que, siguiendo los pasos que llevaron a cabo otras formaciones en los años setenta, amplían el panorama musical en la isla. Es el caso del nuevo coro de cámara (18 componentes) Cantúria que dirige y promueve uno de los directores más solventes que habitan entre nosotros, Ricard Terrades, al que siempre debemos valorar positivamente cualquier proyecto que lleve entre manos, nunca mejor dicho, tratándose de un director de coro.

Esta formación, que cuenta entre sus voces con auténticos profesionales del canto, presentó el pasado domingo en la iglesia de Son Sardina un programa basado casi en su integridad en temas populares, versionados por compositores actuales, todos residentes en nuestra órbita mediterránea o incluso más cercana, la de habla catalana.

De Irene Plass, Francesc Llompart, Bernat Vivancos, Manel Oltra, Francesc Minguella y Rafel Riera pudimos escuchar sus adaptaciones contemporáneas a temas populares como El Mariner, Sa núvia d’Algendar, Margalideta o El russinyol, entre otras canciones del repertorio tradicional. Todas ellas hechas a partir de un lenguaje que combina la manera moderna de escribir con la esencia del canto. Son, esas adaptaciones, frutos de un pasado polifónico que iniciaron en el renacimiento autores como Thomas Tallis o Claudio Monteverdi, que también sonaron durante la audición a manera de prólogo para dar a entender que nada es nuevo, sino que toda la música proviene de las bases que pusieron esos y otros muchos autores.

Polifonías renacentistas primero para luego pasar a las contemporáneas. Esa fue la esencia de una sesión que destacó en todo momento por su pulcritud: afinación extrema, delicadeza en la combinación sonora y una musicalidad sobresaliente. Enhorabuena pues a ese grupo al que profetizamos un buen hacer y una buena acogida.

Una cuestión no menor es la relativa a la indumentaria que visten los cantantes y director y que recuerda, en tonalidades oscuras, la que llevaban los miembros de la Capella Clàssica que dirigió con mano maestra Joan Maria Thomàs y que marcó un antes y un después en la música vocal mallorquina.