Mariantònia Oliver estrena en el Teatre Principal ‘Los Muchísimos. Je me appelle Jordi’, una mirada crítica a la masculinidad contemporánea

La compañía de danza Mariantònia Oliver presenta los próximos 28 y 29 de noviembre en el Teatre Principal de Palma Los Muchísimos. Je me appelle Jordi, su nueva creación escénica y una coproducción con el propio Principal. La obra, que podrá verse ambos días a las 20.00 horas, tiene una duración de 60 minutos y entradas con precios que oscilan entre los 8 y los 25 euros.

La pieza es un proyecto coreográfico centrado en la investigación de la masculinidad contemporánea. Se construye mediante un proceso creativo colaborativo y participativo que integra los hallazgos de improvisación de todos los intérpretes. Sobre el escenario, seis hombres de entre 49 y 69 años, con trayectorias diversas en la danza y el teatro, combinan artes en vivo y experimentación artística para cuestionar estereotipos de género profundamente arraigados.

A partir de la premisa de Judith Butler de que "el cuerpo se convierte en género a través de una serie de actos", la obra propone un espacio seguro y reflexivo en el que explorar las identidades masculinas y sus distintas etapas, poniendo en juego fuerza, fragilidad, resistencia, ternura, miedo y aceptación.

Concebida como un collage emocional y narrativo, Los Muchísimos. Je me appelle Jordi trasciende las convenciones de la danza tradicional para abrir un diálogo crítico sobre las construcciones sociales del género y el lugar de la madurez masculina en el imaginario colectivo.

La metodología de trabajo incluye talleres de movimiento y composición en fragmentos que integran danza, gesto y narración, dando voz a experiencias diversas y a una dimensión abiertamente intergeneracional. La pieza avanza hacia un clímax colectivo que celebra la transformación y la liberación, invitando al público a repensar la manera en que habitamos el cuerpo y el mundo.

El proyecto nace tras el impacto de Las Muchísimas, una coproducción con el Teatre Principal estrenada en 2018 y desarrollada posteriormente como pieza site-specific en el Festival Grec 2019. A raíz de la pandemia, un grupo de hombres mayores de 60 años de Maria de la Salut pidió recuperar aquella experiencia, lo que acabó impulsando este nuevo laboratorio centrado en la masculinidad.

No se trata de una réplica ni de una contraposición a la obra previa, sino de un espacio vivo de investigación donde repensar la expresión del género a través del cuerpo y convertirla en una propuesta escénica colectiva.

Una compañía con vocación comunitaria

Fundada en Barcelona en 1989 y establecida en Mallorca desde el año 2000, la Cía. Mariantònia Oliver mantiene un fuerte compromiso social y comunitario, combinando creaciones para público adulto y familiar con proyectos pedagógicos y de inclusión social. Su trabajo se desarrolla en centros educativos, entidades sociales y colectivos como personas con discapacidad, mayores o jóvenes en riesgo de exclusión.

A lo largo de más de dos décadas, la compañía ha construido un sólido recorrido artístico con títulos como La Continua, Poetas, Mapas, La Palabra y los Pies DesnudosLas MuchasMalmenatsEncajar o Las Muchísimas, presentados en escenarios de Europa, Oriente Medio, Latinoamérica y Asia.