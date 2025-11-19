Indalecio Bonet: «Que una música sea contemporánea no excluye que sea audible»

Interpretarán una obra para quinteto de metales de Juan José Colomer. ¿Cómo surgió el proyecto?

Esta obra nace de una muy buena relación que desde hace años mantenemos con el compositor, Juanjo Colomer, que nos conoce muy bien. Se estrenó hace 15 años y surgió de manera espontánea, pues ya nos había escrito y dedicado otras obras para nosotros solos y quería probar la combinación entre quinteto de metales y formación sinfónica. Él había escuchado otras propuestas que ya habíamos estrenado en este formato.

El hecho que el compositor sea inicialmente trompetista, ¿cómo se refleja en la obra?

Colomer conoce muy bien no solamente el suyo, la trompeta, sino todos los instrumentos de viento metal, cosa que puede verse en la manera de componer la obra. Su estructura es muy placentera para el intérprete y muy atractiva para el oyente.

La devota lasciva, un título como mínimo curioso.

La verdad es que Juanjo suele buscar títulos para sus obras que a priori pueden resultar extraños. A través de ellos quiere plantear interrogantes, crear un cierto clima de interés hacia la obra. Basta repasar su extenso catálogo y nos damos cuenta de ello: Cientos volando, Esperpento cubista, Como pez en su pecera y tantos otros. Luego escuchas esas obras y te sigues preguntando qué relación tienen con el título. Es como un juego.

Aunque se trata de una obra contemporánea, en sus modos encontramos reminiscencias clásicas, como el Minueto, por ejemplo.

El hecho de que una música sea contemporánea no excluye que sea audible. El mismo compositor se define como músico del barroco situado en el siglo XXI y en esta obra queda demostrado, pues propone melodías reconocibles y las adorna con harmonías barrocas. Incluso en su estructura, en tres movimientos, recuerda los conciertos para solista tradicionales e incluye cadencias para los solistas. Ese concierto bebe de la música tradicional del barroco y clasicismo.

Los títulos de sus partes son: Deambular, Descubrir y Destapar. ¿Tienen algún significado?

Pues se trata de lo mismo que decíamos antes sobre los títulos de las partituras: el compositor sigue jugando para que nos entren ganas de escuchar la obra.

La obra en cuestión aparece en el programa de la Simfònica entre otras de Wagner y Bruckner respectivamente. ¿Cómo encaja entre dos partituras de gran formato?

Pues muy bien, pues tiene una instrumentación contundente, con toda la orquesta completa dialogando con el quinteto de metales. Las tres obras cuadran en un mismo programa.

El Spanish Brass ha estrenado muchas obras específicas para esa formación, entre ellas algunas de Salvador Brotons, que fue director de la Simfònica. ¿Cómo se establece la relación entre un compositor vivo y el quinteto?

Después de treinta y seis años de trabajo conjunto, hemos estrenado más de doscientas obras, pues hemos pretendido ampliar el repertorio para este tipo de formación relativamente moderna, piense que el quinteto de metales data de 1850 y no tiene la historia de otros grupos de cámara con una tradición más antigua. Así que, nuestra idea ha sido añadir a las versiones de obras clásicas y barrocas, otras creadas expresamente para el quinteto. Y todavía más, también hemos querido que los compositores trataran ese conjunto como un solo elemento y escribieran conciertos con acompañamiento de orquesta. De hecho, Brotons nos escribió una obra en este formato. Eso hace que las relaciones con los compositores sean muy fluidas y que nosotros podamos, en cierta manera, intervenir, pues las sonoridades de un conjunto de metales no siempre son conocidas al máximo por los compositores. Impulsar la creación es uno de nuestros objetivos. Sin ir más lejos, la semana pasada y en el festival de música de Cádiz, entre otras partituras, estrenamos doce escritas por mujeres.

Decir que el repertorio para quinteto de metales se basa tradicionalmente en adaptaciones de obras del barroco ya no es vigente.

Cierto. Poco a poco se amplía el repertorio. Son muchos los autores que quieren explorar en este territorio sonoro. A los citados Brotons y Colomer, debemos añadir estrenos de Maurice Jarre o García Abril, entre muchos otros. Partituras que hemos estrenado nosotros pero que quedan ya a disposición de todos los grupos similares al nuestro.