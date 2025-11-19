La gira española de Diego Torres, todo un referente del pop latino, hará parada en Mallorca

El huracán Diego Torrres, un músico que ha vendido más de 20 millones de discos a lo largo de su carrera y ha logrado un sinfín de números 1 gracias a canciones como Color esperanza o Penélope, actuará en Palma el 9 de abril de 2026, en el Trui Teatre, con motivo de una gira con la que regresa a los escenarios españoles.

El ‘tour’ incluye cinco paradas confirmadas: el 8 de abril de 2026 en The Music Station Príncipe Pío de Madrid, el 9 de abril en el Trui Teatre de Palma, el 12 de abril en la sala Paral·lel 62 de Barcelona, el 14 de abril en el Cartuja Center CITE de Sevilla, y el 19 de abril en el Roig Arena de Valencia. Próximamente la organizadora Planet Events @ Live Nation, con el apoyo de Cadena Dial como emisora oficial, anunciarán más fechas. Las entradas para el concierto de Palma se pondrá a la venta próximamente en truiteatre.es.

La gira española de Diego Torres / .

Sus grandes éxitos y sus nuevas canciones

Durante esta gira, Torres presentará todos sus grandes éxitos y, por primera vez, las canciones de su nuevo trabajo discográfico, ‘Mi Norte & Mi Sur’ (Sony Music). El álbum, compuesto por once temas, reúne colaboraciones con Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, y refleja una etapa creativa marcada por la experimentación. Entre los títulos destacados figuran “Vas a Quedarte”, “Mi Norte & Mi Sur”, “Trepando Paredes” y “La Última Noche”. La energía del álbum muestra el momento artístico del músico, combinando sonoridades acústicas, pop alternativo y ritmos latinos sin perder la esencia optimista que define su trayectoria.

“Otra vez la vida me dio la posibilidad de sacar un disco y lanzar música nueva. Este álbum es un viaje por diferentes estilos, diferentes géneros, canciones más íntimas y canciones con más potencia. He trabajado con diferentes productores y ha sido un trabajo donde mucha gente me acompaña aportando también su talento y sus ganas. Estas canciones hablan de la vida, de lo bueno y de lo malo, tienen emociones que espero que lleguen al corazón de mucha gente. De eso se trata ‘Mi Norte & Mi Sur’”, ha expresado Diego Torres.

Con este nuevo lanzamiento, que llega después de su disco ‘Mejor Que Ayer’, Diego Torres suma el noveno álbum de estudio de su carrera, consolidando una trayectoria marcada por la búsqueda constante de evolución. En ‘Mi Norte & Mi Sur’, el artista logra un balance entre la introspección y la energía festiva, entre la nostalgia y la esperanza, confirmando su capacidad de reinventarse sin perder su autenticidad.

Una de las figuras más reconocidas de la música latinoamericana

Con más de tres décadas de trayectoria, Diego Torres es una de las figuras más reconocidas de la música latinoamericana. Nacido en Buenos Aires, inició su carrera artística en la televisión antes de debutar en la música en 1992 con su álbum homónimo. A lo largo de su carrera ha publicado más de diez discos y vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo, consolidándose como un referente del pop latino.

Su trabajo ha sido reconocido con múltiples galardones, entre ellos dos Latin Grammy y varios premios Billboard de la música latina. Además de su actividad musical, Torres es Embajador de Buena Voluntad de Unicef y colabora activamente en iniciativas contra la violencia sexual y en favor de la igualdad de género, en coordinación con ONU Mujeres.