La exposición 'Petjades Dibuixades' une cómic, memoria y patrimonio industrial en el Museo del Calzado de Inca
La muestra reúne obra varios dibujantes y forma parte de la programación del festival Còmic Nostrum 2025
Se podrá ver a partir de este 20 de noviembre y hasta el 26 de mayo de 2026
El Museu del Calçat i de la Indústria de Inca ha presentado este miércoles Petjades Dibuixades, una exposición que combina cómic, memoria y patrimonio industrial y que forma parte del Festival Internacional de Cómic de Mallorca, Còmic Nostrum, que este año llega por primera vez a la capital del Raiguer. La inauguración oficial tendrá lugar este jueves, 20 de noviembre, a las 19 horas.
La muestra reúne obras de autores vinculados al mundo del cómic y la ilustración como son Allegra Agliardi, Ata, Francesca Corso, Flavia Gargiulo, Francesc Grimalt, Blanca Jaume, Pere Joan, Linhart, Juan Moreno, Bartolomé Seguí, Nívola Uyá, Jaume Vadell y Margalida Vinyes. Todos ellos han respondido al reto planteado por el comisario de la exposición, Juan Roig, de recuperar un recuerdo personal o una experiencia significativa en la que el calzado desempeñe un papel esencial y condensarlo en una sola página de cómic.
Las piezas expuestas dialogan con zapatos reales —algunos procedentes de la colección del museo y otros cedidos expresamente para la ocasión— que actúan como contrapunto material de las historias ilustradas. El recorrido se aleja de los estereotipos clásicos del género y ofrece miradas íntimas, emocionales y, en ocasiones, sorprendentemente duras, destacan los organizadores de Petjades Dibuixades.
Además, la exposición incorpora un espacio participativo bajo la pregunta "Per a què faries servir les teves sabates amb superpoders?", donde los visitantes pueden imaginar qué poder tendrían sus zapatos si pudieran cambiar el mundo. La propuesta invita a reflexionar sobre las huellas que deja cada persona.
Petjades Dibuixades forma parte de la programación de Còmic Nostrum, que se celebra del 20 al 30 de noviembre, y podrá visitarse en el Museu del Calçat i de la Indústria hasta el 26 de mayo de 2026. “Desde el museo apostamos por proyectos que conectan el patrimonio con la creación contemporánea y con los públicos actuales. Esta mirada abierta y dialogante forma parte de nuestro ADN”, ha manifestado Andreu Caballero, regidor de Museos de Inca.
