El dúo musical Nika y Matsu ofrecerán un concierto solidario en el Teatre Principal de Palma el 2 de diciembre

El grupo infantil Nika y Matsu ofrecerán el próximo 2 de diciembre un concierto solidario en el Teatre Principal de Palma destinado a niños en situación de vulnerabilidad. El espectáculo está impulsado por el Consell de Mallorca y la Fundació Miquel Jaume-Palma Futsal.

Representantes de las dos entidades han anunciado este miércoles el concierto de Nika y Matsu, para el que el Consell de Mallorca cede gratuitamente el Teatro Principal con el fin de facilitar su celebración y para que cerca de 300 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, atendidos a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), puedan asistir de manera gratuita.

El resto de entradas para este concierto tienen un precio de 12 euros, y la recaudación se destinará íntegramente a la tarea social que lleva a cabo la Fundació Miquel Jaume-Palma Futsal, ha informado el Consell en un comunicado. También ha explicado que con esta iniciativa se quiere garantizar que todos los niños tengan acceso a actividades culturales de calidad independientemente de su situación socioeconómica.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que «la cultura y el deporte son herramientas poderosas de inclusión social, y actos como este nos recuerdan que, cuando las instituciones y las entidades nos unimos, podemos mejorar la vida de muchos niños de la isla».

El concierto está programado para el martes 2 de diciembre, a las 19 horas.

Nika y Matsu son en realidad las hermanas gemelas Julia y Liviana Nakamatsu. El dúo musical se creó en 2021 dirigido al público infantil y cuenta con producción de Melendi, esposo de Julia.