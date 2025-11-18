Viva Suecia regresa al Mallorca Live Festival el próximo junio

Viva Suecia volverá al Mallorca Live Festival. La banda de rock murciana tocará el viernes 12 de junio de 2026 y, tras el anuncio del concierto de Aitana, se convierte en la segunda confirmación nacional de la próxima edición.

Así, Viva Suecia será cabeza de cartel nacional en la primera jornada del festival, en el que ya actuaron en 2023. También el año pasado tocaron en este recinto de Calvià, pero en el programa de Es Jardí.

Tal como destaca la organización del Mallorca Live Festival, la banda murciana se ha convertido en una de las formaciones más importantes del rock independiente de nuestro país, con temas tan escuchados como El bien, La voz del presidente, Hablar de nada, Lo siento, Parar la Tierra y No hemos aprendido nada, entre otros muchos.

La actuación de Viva Suecia es la segunda confirmación nacional del cartel de la novena edición de Mallorca Live, que ya contaba con Aitana, la artista líder a nivel mundial del pop de habla hispana, que traerá al festival su Cuarto Azul World Tour, el sábado 13 de junio.

Las entradas para la primera jornada del festival, día de la actuación de Viva Suecia, están ya disponibles con un cupo limitado desde 65€ (general) y desde 127€ (VIP) en la web del evento, www.mallorcalivefestival.com, y la ticketera oficial Entradas.com.