El Día Moutai deslumbra en el LXX Congreso Nacional de Coctelería y Bartenders

El LXX Congreso Nacional de Coctelería y Bartenders que se esta celebrando en Palma de Mallorca, organizado por la Federación de Bartenders de España y la Asociación Bartenders Illes Balears vivió una de sus jornadas más vibrantes con la celebración del esperado Día Moutai, una experiencia sensorial en la que creatividad, técnica y tradición china se unieron en una competición tan intensa como inspiradora.

En esta edición especial, los participantes se enfrentaron al reto de la Mystery Box Moutai: una caja sorpresa que contenía ingredientes cuidadosamente seleccionados y un protagonista indiscutible, el emblemático baijiu. Los bartenders tuvieron que poner a prueba su ingenio para crear un cóctel de autor capaz de equilibrar la audacia aromática del licor chino con su propio sello personal.

Una prueba que, como se comentaba entre bastidores, “no era apta para tímidos”.

Tras una final repleta de técnica, emoción y más de una ceja levantada de admiración, el pódium quedó de la siguiente manera:

Borja Gutiérrez, representando a Cantabria, se hizo con el tercer puesto con una propuesta elegante y sorprendentemente armoniosa.

Sergio Reina, de la Asociación de Castilla y León, conquistó el segundo lugar con un cóctel que logró fusionar modernidad y tradición.

Y el gran vencedor del Día Moutai fue Fabrizzo Baffa, de Valencia, cuya creación sedujo por completo al jurado gracias a su técnica impecable y un equilibrio de sabores digno de campeonato.

El Día Moutai inicia un camino de amistad y colaboración entre los bartenders de China y España y reafirma, una vez más, la creciente presencia del baijiu en el panorama coctelero español, demostrando que la innovación, cuando se mezcla con respeto por la tradición, puede generar auténticas joyas líquidas.

Moutai y la Federación de Bartenders de España agradecen a todos los participantes, jurados y asistentes por hacer de este evento un verdadero encuentro de cultura, creatividad y pasión por la mixología.