Nace la Acadèmia de la Cuina, del Vi i de la Gastronomia de les Illes Balears
La academia nace con el objetivo de estudiar, proteger y difundir el patrimonio culinario y vitivinícola del archipiélago
Después de siete años de gestión, el viernes 14 de noviembre se constituyó la Acadèmia de la Cuina, del Vi i de la Gastronomia de les Illes Balears. El órgano tiene como función asesorar el Govern y los organismos públicos de Balears en esta materia. La entidad fue creada el pasado 13 de junio, mediante el decreto 23/2025, por el Govern de les Illes Balears.
Los objetivos principales son el estudio, investigación, elaboración, la defensa, codificación, preservación y difusión de la cocina tradicional de les Illes Balears y de sus vinos.
La junta rectora de la nueva entidad está integrada por Gabriel Morell como presidente; Josep Lluís Roses, como vicepresidente; Antoni X. Darder, como secretario; Pere Gual de Torrella, como tesorero; y Antònia M. Torres, Julio Martínez-Almoyna, Luis Fidalgo, Antoni Juaneda y Maria José Amengual, como vocales. Tras la asamblea constitutiva, la junta ha enviado una copia de los estatutos de la academia al Parlament para su inscripción en el registro de academias de Balears y la publicación en el boletín oficial de la comunidad autónoma.
