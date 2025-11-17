Guillem Sansó, cantante de Montenegro: «Nuestro fin es la satisfacción de sentir y comunicar pasión»

Montenegro renació en 2018, «sin presiones ni corsés», dijo usted en su momento. Un regreso puntual que, siete años después, se ha consolidado.

Pensábamos en hacer un concierto para recordar tiempos lejanos y divertirnos un poco, ¡y llevamos 30! No esperábamos la buena acogida del público y en concreto de la gente de Manacor.

¿Qué les mueve a seguir en la línea del frente, quizá la ambición, la ilusión?

Tal vez la ambición de tener ilusión. No nos preocupa la cantidad de gente que nos siga y mucho menos la cantidad de dinero. La edad te quita cosas y te da otras muchas, entre ellas entender que las cosas importantes como el sentimiento, la ilusión, la amistad y la pura diversión no tienen valor monetario, sino valor pasional.

¿Cuál fue el punto de partida de este Caminam?

Montenegro nació casi por casualidad en tiempos de la Movida madrileña. Hasta ese momento siempre había compuesto temas en catalán, pero la Movida para bien o para mal cambió eso. Hablamos todos de hacer un nuevo trabajo y yo comenté que mi ilusión era reencontrarme con nuestra cultura, todos nosotros somos de aquí y queremos a esta isla y su cultura, la letras deberían ser en mallorquín, planteé, y todos estuvimos de acuerdo. Sin renegar por supuesto de nuestra trayectoria en castellano.

Un disco que se gestó en el Teatre de Vilafranca.

Empezó en el Teatre y la escuela de música de Vilafranca. Ensayamos allí semanalmente y agradecemos muchísimo su colaboración. Hemos estado grabando en el mismo teatro, baterías y bajos, y después en los estudios caseros de Robin Alba y Carles Grimalt (componentes del grupo). Hay un par de colaboraciones muy significativas de Pep Álvarez y José Juan Umbert (Anegats) y de Toni Gomila. A parte de mucha otra gente que ha colaborado sin ánimo de lucro a los/las que estamos muy agradecidos. Es un trabajo hecho desde la sencillez económica pero grande en sentimiento.

¿Qué ligazón mantienen con Joan Bibiloni, un productor con el que trabajaron en los inicios?

Joan Bibiloni forma parte de la historia de Montenegro y por supuesto de la historia musical de la isla. Es un grande, pero en este trabajo último no ha intervenido. Sin querer pecar de excesiva humildad, este es un trabajo musical sencillo, producido por nosotros mismos.

Portada y contraportada de 'Caminam' / DM

¿Qué hace falta para dedicarse a una profesión como la de músico en Mallorca?

El auténtico lujo es poder contar cosas, ya sea como instrumentista o con la voz y que alguien quiera escucharte, sean cinco, sean 500. ¿Ganarte la vida con ello? Difícil con temas propios pero nunca irrenunciable, pero el fin a alcanzar, pensamos nosotros, es la satisfacción de sentir y comunicar pasión.

¿Qué necesitan sus canciones para empezar a caminar y entrar en su repertorio?

Quiero aclarar que siempre presento letras y melodías, pero el trabajo importante es grupal, todas las decisiones de principio a fin son del grupo. Los temas surgen de la observación del entorno y su gente. A veces críticos, a veces divertidos y pasionales, a veces duros y buscando una salida a la esperanza. Creo que son temas sociales. De hecho el título del disco, Caminam, sale de la letra del tema Titelles. No es necesario correr, pero siempre hay que caminar, creo que estamos en esa tesitura.

¿Cómo serán los conciertos de Montenegro presentando este disco?

Los conciertos serán como quiera la gente que sean. Un concierto puede ser más íntimo o mas animado dependiendo del estado emocional del público que es el que manda y nosotros a lo que mande. El CD en formato físico y en redes y plataformas musicales saldrá en dos o tres semanas. El primer single será Dansa turca (habrá vídeo) y el concierto presentación será, por tema logístico en el Teatre de Petra el 8 de febrero de 2026, ya están las entradas a la venta en ticketib. Seguro que irán saliendo más conciertos, informaremos en redes.