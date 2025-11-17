Un asteroide lleva el nombre del escritor Javier Sierra a petición de los astrónomos de Mallorca

El escritor Javier Sierra da nombre a un asteroide, una propuesta que surgió de la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca, que aprovechó la visita del autor a Palma la semana pasada para comunicarle “por sorpresa” esta noticia.

Órbita de 55866 Javiersierra / .

La Unión Astronómica Internacional ha bautizado un cuerpo celeste con el nombre del escritor. “El asteroide en cuestión se llama ahora 55866 Javiersierra y es una piedra de unos 2 kilómetros de diámetro, que órbita entre Marte y Júpiter, y que pertenece al cinturón de asteroides de nuestro Sistema Solar. Fue descubierto el 11 de agosto de 1997. Ese día fue el de mi 26 cumpleaños y yo estaba enfrascado en la redacción de la que sería mi primera novela, La dama azul. Por esa sutil coincidencia, el Observatorio de Mallorca (OAM) que lo descubrió, ha apostado por esta nueva denominación”, ha explicado el propio Javier Sierra a este diario.

Javier Sierra estuvo en Palma el pasado jueves para presentar El plan maestro, su última novela, y al finalizar el acto, responsables de la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca se acercaron al autor superventas para informarle de su iniciativa que ya es una realidad.

La editorial Planeta ha destacado que “el asteroide JavierSierra se une así a otros lugares que ya llevan su nombre: la Biblioteca Pública del Estado de Teruel (la única biblioteca estatal dedicada actualmente a un escritor vivo), un parque público en su ciudad natal y hasta la plaza mayor del único pueblo de Europa llamado Libros, también en la provincia de Teruel”.

Planeta también recuerda que “con este singular reconocimiento, Javier Sierra se suma a la lista de españoles notables que tienen asteroides con su nombre, como Ramón y Cajal, Rafael Nadal, Fernando Alonso, Pablo Motos o Iker Jiménez”.

Sierra se encuentra en plena promoción de su última novela, con la que lleva recorridos 61.366 kilómetros en cuatro países, en los que ha visitado 48 ciudades y participado en 75 firmas y presentaciones. “Esto va camino de récord”, comenta el escritor.