La Trobada de Xeremiers i Fira de Lutiers rendirá homenaje a Antoni Torrens en sa Pobla

La Trobada de Xeremiers i Fira de Lutiers alcanza su 30 edición, consolidada como una cita imprescindible para todos los amantes de la música tradicional y de la cultura popular mallorquina. Tres décadas de ‘trobades’ y ‘sonades’ que han convertido a sa Pobla en un punto de referencia para los xeremiers y lutiers.

Esta edición, que coincide con la declaración de Fiesta de Interés Cultural y con el reconocimiento a Antoni Torrens, se celebrará del 21 al 23 de noviembre y quiere ser también una celebración colectiva de la vitalidad de un patrimonio vivo, arraigado y compartido.

La programación incluye una conferencia y concierto a cargo de Pep Toni Rubio, acompañado por Eva Mestre (en el aula del piano de la Fundació ACA de Búger, el día 21 a las 19.30 horas); la II Trobada de Xeremiers Infantil (plaça Major de sa Pobla, día 22, a partir de las 10 horas); la presentación del disco XXIX Trobada de Xeremiers y el homenaje a Antoni Torrens (sábado 22, a las 12h, en la plaça Major); y el ‘Aplec de Xeremiers i Fira de Lutiers’ (domingo 23, desde las 09 horas, plaça Major), entre otras actividades.