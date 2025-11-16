Otro premio Latino para la mallorquina Caterina Ross
Su canción 'Quiero', de su álbum 'Nunca se pierde', fue galardonada en el transcurso de una gala presentada en Madrid por la cantante Lucrecia
La cantante, compositora y actriz Caterina Ross fue premiada en los Premios Latino en la Gala de los Premios Latino que tuvo lugar el 10 de noviembre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. La canción galardonada es Quiero, de su álbum Nunca se pierde. En 2018 ya obtuvo el Premio Latino a mejor single con Solo me queda soñar, canción de la banda sonora de la película Luces, protagonizada por Joan Verdú, Micky Molina y Fernando Esteso, entre otros.
La gala fue presentada por la cantante Lucrecia y en esta edición 2025 galardonó también a artistas como Guaraná o Andy, que recibieron el Premio Latino de Oro a la trayectoria o a Blanca Paloma, como artista más innovadora. Otros artistas como Tamara también acudieron al evento, en el que se rindió homenaje a Manolo Escobar.
Recientemente, Caterina Ross también obtuvo dos premios en México, país con el que mantiene una estrecha relación desde 2018. En esta ocasión fue en el Festival Internacional de Cine y Música FICYM celebrado en Ciudad de México el 16 de septiembre. Por un lado, fue premiada como mejor voz latina femenina y, por otro, su vídeo musical Shadows in your way, como mejor videoclip de una película.
Por otro lado, la cantante se encuentra ultimando los últimos detalles de su quinto disco, que presentará próximamente en el Teatre Mar y Terra Maruja Alfaro de Palma.
