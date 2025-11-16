El ME_MMIX llena Can Balaguer en los dos primeros días de experiencias sonoras

El ME_MMIX, dedicado a la música electrónica, mixta, las videocreaciones y las hibridaciones, ha reunido —este viernes y sábado, 15 y 16 de noviembre, en Can Balaguer (Palma)— a más de 900 personas durante las actuaciones y experiencias sonoras que han inaugurado la séptima edición del festival.

Homenaje a Pierre Boulez con la proyección de Notations

La cita comenzó con la proyección del documental Notations en homenaje al compositor Pierre Boulez, presentado por la fotógrafa Marion Kalter (coautora de la película junto con Andreas Brehmer).

Kalter, que a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria ha retratado a figuras fundamentales de la cultura como Susan Sontag, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras o Eric Rohmer, destacó la dimensión personal de Boulez, uno de los compositores más influyentes del siglo XX, en el centenario de su nacimiento.

Un segundo homenaje: Luciano Berio

La primera jornada del festival también contó con otro homenaje, esta vez del clarinetista Rafel Caldentey al compositor italiano Luciano Berio.

El programa del viernes se completó con el virtuoso violinista Gregor Dierck, el concierto del grupo Alter Face y una sesión electroacústica liderada por Sebastian Shottke con la colaboración de miembros de la Coral Universitaria.

Sábado: música para familias y talento local

El sábado por la mañana, el público familiar disfrutó del concierto interactivo de Zulu Zulu.

Al caer la tarde fue el turno del talento local: Geometrical Sardine, K12, Ensemble TEC y una nueva sesión electroacústica que incluyó el estreno de Dialectes Marins, de Joan Lluís Escrivà.

Este fin de semana también se ha grabado el primer PPodcast ME_MMIX, con el título De la inclusión a la corresponsabilidad. Estuvo moderado por Margalida Mateu y contó con la participación de Tina Codina, Miguel Eek, Belén Martínez y Maria Jesús Riera.

El festival continúa el miércoles con uno de los platos fuertes

La actividad del festival se reanudará el miércoles con uno de los momentos más destacados de esta edición: la proyección, en el Teatre Principal de Palma, de tres de los cortometrajes de Buster Keaton en diálogo con el maestro del cine-concierto Martin Matalon.

La poesía visual, el surrealismo y la sorpresa permanente se encuentran en un espectáculo con el sello de Multilatérale, uno de los colectivos más prestigiosos de Europa en música experimental y fusiones con teatro, danza, artes digitales, literatura y cine.