La magia de Sankt Martin ilumina Puerto Portals

Se han recaudado 4.100 euros para la Fundación RANA

Sankt Martin en Puerto Portals

Redacción Cultura

Palma

Puerto Portals acogió ayer la undécima edición de Sankt Martin, una de las celebraciones familiares más emblemáticas del calendario europeo. Fue una tarde mágica llena de luz, música y tradición que, además, tuvo un marcado carácter solidario a favor de la Fundación RANA, entidad balear dedicada a la prevención del maltrato y abuso sexual infantil.

De 17:00 a 20:00 horas, niños y familias disfrutaron de talleres creativos, la narración del cuento de Sankt Martin, la elaboración de farolillos y del tradicional paseo iluminado por la marina.

Una recaudación solidaria de 4.100 euros

Por cada inscripción, Puerto Portals donó el importe íntegro a la Fundación RANA y añadió 3 euros adicionales por cada tarjeta de juego completada, alcanzando una recaudación total de 4.100 euros destinada a la entidad.

Próxima cita: el Christmas Market

Tras el éxito de Sankt Martin, Puerto Portals se prepara ahora para el nuevo gran evento de la temporada: su esperado Christmas Market, uno de los mercadillos navideños más reconocidos de Mallorca. El mercado se inaugurará el 12 de diciembre —manteniendo su estética cuidada, su ambiente invernal de inspiración centroeuropea y la singularidad de celebrarse junto al mar— y contará con puestos artesanales, gastronomía, actividades para niños y la llegada especial de Papá Noel por mar y de los Reyes Magos.

