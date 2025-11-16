Jordi Maranges rinde homenaje al Kalkuta, local que fue pionero en los shows de transformismo en la Palma de finales de los 70

Jordi Maranges ha publicado un nuevo capítulo de La Balada de David y Jonatán, su nuevo trabajo discográfico. Lleva por título Kalkuta Dancing Club y es un homenaje al local ubicado en los bajos de los Pullman, en Cala Major, que “fue pionero en los shows de transformismo además de pieza fundamental para profesionalizar las carreras de muchxs artistxs del Drag en Mallorca a finales de los 70s”, señala el músico.

Producida por Aaron Rux, con la colaboración de Lida Mar a los coros y Ricard Guasch a la guitarra eléctrica, Kalkuta Dancing Club es “una balada/medio tempo con ecos de piano/bar, neones y music hall. Un homenaje a esxs artistxs que se jugaron la piel en un contexto político y social hostil y violento”.

Jordi Maranges, en una foto promocional / Josep Alorda

Del Kalkuta no queda nada, solo el recuerdo de quienes lo conocieron. “Me encontré el nombre de este local en un viejo flyer y me fascinó. Apenas hay información en internet, ni una foto del interior. Solo ese cartel. Era como un lugar fantasma”, explica Maranges, quien decidió investigar hasta descubrir que fue una sala de fiestas muy activa durante la Transición. “No era un local LGTBI+ como los entendemos ahora, sino un espacio en el que se programaban espectáculos de transformismo. Había mucho morbo y curiosidad. Los matrimonios iban allí para ver a ‘los maricones’, como decían entonces. Sin saberlo, aquellos locales dieron trabajo a artistas que hoy consideramos referentes”.

En la letra de la canción, Maranges inventa su propio club para convertirlo en metáfora. “Quería que fuera un espacio simbólico, como una herida compartida”, explica. “Por eso la canción digo: narciso y cicatriz. Narciso como reflejo homosexual y la cicatriz como la marca del sufrimiento padecido”, señala el músico mallorquín.