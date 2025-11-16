Más de 10.000 personas han participado en el Open House Palma 2025
Son Busquets, y la residencia de las Germanetes dels Pobres han sido dos de los espacios más visitados
Más de 10.000 personas han participado en las actividades de la quinta edición del Open House Palma 2025, según la organización de este festival de arquitectura y diseño que acaba de concluir y que se consolida como un referente entre las iniciativas para difundir el patrimonio y las nuevas tendencias en la creación de espacios en la ciudad.
Aunque la mayor parte de los asistentes se han concentrado en las visitas guiadas a edificios de este fin de semana, un número considerable de personas también han tomado parte en talleres, charlas (OpenTalk) y caminatas por diferentes barriadas de la ciudad (OpenWalk).
Como es habitual en cada edición, algunos de los edificios públicos de Palma, que a su vez son bienes patrimoniales, como son el Consolat de Mar, la Llotja o el edificio histórico de Cort, han acumulado cientos de visitantes. Sin embargo, otros espacios que han despertado mucho interés son edificios públicos o privados, antiguos o contemporáneos, que sus gestores y propietarios han mostrado al público. Más de 300 personas han pasado por el antiguo cuartel de Son Busquets, espacio propiedad del Gobierno central y que está pendiente de una reforma para reconvertirlo en viviendas y equipamientos públicos. Unas 500 han podido visitar este domingo por la mañana la residencia de las Germanetes dels Pobres, propiedad del Consell de Mallorca, y más de 200 aficionados a la arquitectura han podido acceder a la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears.
“La de este año ha sido la quinta edición de Open House Palma, y de esta forma el festival se consolida como una de las iniciativas referentes para difundir el patrimonio y las nuevas tendencias en la creación de espacios en la ciudad”, ha señalado la organización.
La iniciativa de Open House Palma es posible gracias a la colaboración de casi 300 voluntarios que se cuidan de realizar las visitas guiadas y controlar los accesos a los edificios y actividades. Se trata de personas con interés por la arquitectura, el patrimonio, la historia del arte y el diseño. Algunos se dedican profesionalmente a este campo, otros son aficionados.
