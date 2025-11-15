Son Busquets descubre su historia e invita a reflexionar sobre su futuro con el Open House Palma 2025

El antiguo cuartel de Son Busquets era uno de los grandes reclamos de este año del festival de arquitectura Open House Palma, que ha programado para hoy y este domingo visitas gratuitas a unos 60 edificios, y no ha defraudado. Sus visitantes, más de 150 este sábado (mañana se espera el mismo número, el máximo permitido para este espacio), han podido conocer la historia de sus barracones y reflexionar sobre el futuro de unos terrenos que constituyen un auténtico pulmón verde para Ciutat, un espacio de silencio y de calma, en los que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) quiere construir 831 viviendas, comercios, oficinas y hasta una escuela.

Son Busquets toma su nombre de una antigua possessió, un terreno agrícola situado entre las carreteras de Valldemossa y Sóller que a mitad del siglo pasado fue expropiado para levantar un cuartel de artillería. Fue construido en 1949 y, ubicado en lo que entonces era la periferia de Palma, funcionó como tal hasta el año 2000. Es decir, los visitantes han podido acceder a un espacio que lleva 25 años cerrado, y han podido comprobar cómo la vegetación ha ido colonizando lo que un día fue el patio de armas, imaginarse cómo era la antigua cantina, con un techo que hoy descubre su cuerpo metálico, descubrir un antiguo huerto agrícola o conocer el monumental depósito de agua, “algo así como el campanario de un pueblo”, junto a la vieja gasolinera.

A lo largo de la mañana los diferentes guías han explicado cómo se construyeron los 25.000 metros cuadrados de naves, hangares y construcciones residenciales, distribuidos en 110.000 metros cuadrados de suelo, el equivalente a unos diez campos de fútbol, y qué futuro les espera. Descartada la tabula rasa, es decir, la destrucción de la obra arquitectónica del pasado para construir la del futuro, la asociación Joves Arquitectes de Mallorca (JAM) presentó en su momento un concurso de ideas no vinculante, abierto a la ciudadanía, que logró un total de 60 propuestas. Los guías han explicado algunas de sus propuestas, generando entre los visitantes un espíritu de reflexión en torno a una ciudad más sostenible, más ecológica, más sensible, planteando un modelo basado e la reutilización, el reciclaje y la cooperación.

Algunos visitantes se han reencontrado con un espacio que ya conocían, como el músico Jaume Gost, conocido por su pertenencia a Sexy Sadie entre 2000 y 2006, que cumplió con el servicio militar en 1990, o el veterano y sabio periodista Josep Capó, que también hizo la ‘mili’ en Son Busquets, quien se ha despedido del antiguo cuartel señalando que “todo esto está muy abandonado, y aun no se sabe qué harán”.

Cerca de un centenar de personas visita Diario de Mallorca

Diario de Mallorca ha sido visitado por alrededor de un centenar de personas. Entre las 10 y las 14 horas, voluntarios expertos en arquitectura han explicado todos los detalles sobre la historia y el diseño de un edificio que fue proyectado en 1992 por Joan J. Morey, Àngels Sena, Joan J. Bomín, Antonio Ramis, Juan Calafat y Bartomeu Font.