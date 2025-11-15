El Raïm Wine Fest vuelve a demostrar su poder de convocatoria

El Raïm Wine Fest ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria. Miles de personas se están acercando hoy hasta el Parc de la Mar (Portella) para participar de una programación que no solo incluye vino, también conciertos, actividades infantiles y otras propuestas lúdicas.

La jornada ha arrancado a las doce del mediodía y concluirá a las doce de la noche. Al mediodía, la Fada Despistada se ha encargado de calentar el ambiente con un espectáculo que ha conjugado teatro, baile y música. Y es que el público infantil ha sido protagonista, al poder disfrutar de cuenta cuentos, un espacio de ludoteca, un carrusel y distintas actividades con telas.

La gran fiesta del vino cuenta con la participación de 50 bodegas mallorquinas y destacados grupos musicales, como La Granja. “A nosotros nos gusta tocar y si es en un ambiente festivo, donde la gente se lo pasa bien, con una predisposición increíble al choque de copas y en una ubicación fantástica, pues fenomenal”, ha señalado su cantante, Guillem Porcel. “Las grandes decisiones del grupo se toman alrededor de una copa de vino y de hecho somos accionistas muy minoritarios de una pequeña bodega de Utiel-Requena (denominación de origen de vinos ubicada en la provincia de Valencia)”, ha añadido el intérprete de canciones como Días de resaca y rosas.

Tras La Granja estaban previstas las actuaciones de Aina Losange y Avalanx. Los encargados de abrir fuego musical han sido Bon Ball Tenim, a las 13 horas; Cacao, a las 16.00; y DJ Esburbat, a las 17.45.