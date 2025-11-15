El Raïm Wine Fest vuelve a demostrar su poder de convocatoria
“A nosotros nos gusta tocar y si es en un ambiente festivo, donde la gente se lo pasa bien, con una predisposición increíble al choque de copas y en una ubicación fantástica, pues fenomenal”, ha comentado Guillem Porcel, el cantante de La Granja, uno de los grupos que pone música a esta edición
El Raïm Wine Fest ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria. Miles de personas se están acercando hoy hasta el Parc de la Mar (Portella) para participar de una programación que no solo incluye vino, también conciertos, actividades infantiles y otras propuestas lúdicas.
La jornada ha arrancado a las doce del mediodía y concluirá a las doce de la noche. Al mediodía, la Fada Despistada se ha encargado de calentar el ambiente con un espectáculo que ha conjugado teatro, baile y música. Y es que el público infantil ha sido protagonista, al poder disfrutar de cuenta cuentos, un espacio de ludoteca, un carrusel y distintas actividades con telas.
La gran fiesta del vino cuenta con la participación de 50 bodegas mallorquinas y destacados grupos musicales, como La Granja. “A nosotros nos gusta tocar y si es en un ambiente festivo, donde la gente se lo pasa bien, con una predisposición increíble al choque de copas y en una ubicación fantástica, pues fenomenal”, ha señalado su cantante, Guillem Porcel. “Las grandes decisiones del grupo se toman alrededor de una copa de vino y de hecho somos accionistas muy minoritarios de una pequeña bodega de Utiel-Requena (denominación de origen de vinos ubicada en la provincia de Valencia)”, ha añadido el intérprete de canciones como Días de resaca y rosas.
Tras La Granja estaban previstas las actuaciones de Aina Losange y Avalanx. Los encargados de abrir fuego musical han sido Bon Ball Tenim, a las 13 horas; Cacao, a las 16.00; y DJ Esburbat, a las 17.45.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
- Una creadora de contenido emociona en redes tras caminar 140km sola en Mallorca por la ruta de Pedra en Sec
- Una jueza de Palma concede la residencia a un extranjero con un antecedente por falsedad al no suponer una amenaza a la seguridad
- El Consell niega el título de Mestre Artesà Honorífic al artesano que lo propuso y que lleva tres décadas promoviendo la artesanía balear: 'Me siento menospreciado por los políticos
- Bochorno, escopetas y sobrasadas XL: la otra cara del Dijous Bo 2025
- Muere un hombre de 53 años en un choque frontal entre dos coches en una rotonda de Alcúdia
- ¿Por qué el cielo de Palma se ve rojizo y borroso hoy?