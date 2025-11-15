Dionís a taula
Pagesos ecològics com a exemple a seguir (i 2)
Confitura (ecològica) sa Teulera
Com vàrem explicar la setmana anterior, sa Teulera és una de les finques ecològiques de referència. Fa gairebé 40 anys que es va crear als afores de Petra. Joan Adrover, el fundador, juntament amb Bel Mascaró, és un dels pioners de l’agricultura ecològica a Mallorca. Qui coneix el camp sap que tot té el seu moment; és a dir, no es pot tenir un aliment d’un dia per l’altre, una idea que queda ben reflectit a l’emblema de Sa Teulera, ideat per Bel Mascaró: la natura és lenta, però sàvia.
Com els seus germans, que gestionen Terracor (una altra empresa de referència en el sector primari), ha begut de l’ofici de la terra des que va néixer. Joan Adrover ha explicat en alguna ocasió que hi va haver dos fets que feren canviar la manera d’alimentar-se, de ser. El primer va ser deixar de menjar carn: n’era un devorador. La qüestió és que tenia problemes digestius i un dia va provar de fer-ne abstinència durant una quaresma. En acabar-la, els mals de panxa havien fuit i se sentia amb més força, per la qual cosa va apostar per ser vegetarià. La segona va coincidir amb la contractació un especialista israelià com a tècnic agrícola, el qual usava fitosanitaris sistèmics, és a dir, que emmetzinava la planta per eliminar els insectes que se la menjaven. Un dia, Adrover es va intoxicar i va decidir canviar de manera d’actuar, treballar la terra com ho feia el seu padrí i apostar pel maneig ecològic de la finca.
Són molts de pagesos companys que parlen bé d’ell. Sempre dona una mà, recomana i aconsella humilment. El seu darrer projecte és la sala de ioga des d’on encara la seva darrera etapa vital, com ha explicat en una entrevista a l’Associació de Producció Ecològica de Mallorca (APAEMA), de la qual n’és membre.
Tornant a les confitures, que és el motiu pel qual parlam de sa Teulera, en fan de diferents castes: de pera, de poma i canyella, de poma amb gingebre, de pruna, de síndria, entre d’altres. Si voleu conèixer què fan de primera mà, concertau una visita a la finca Sa Teulera al 971 183 474 o visitau les botigues que tenen a la Plaça dels Patins de Palma i al carrer d’Ortega i Gasset, número 13, de Manacor, segur que en sortireu encisats.
