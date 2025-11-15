Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La prèvia

Molt per triar

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Una bona proposta musical per aquest cap de setmana és la que ha preparat l’Acadèmia 1830 amb Fernando Marina al davant. La formació i el pianista Kiev Portella interpretaran el Concert per a piano número 2 de Rakhmàninov a l’Auditori Sa Màniga de Cala Millor (avui 19 hores) i després l’orquestra sola oferirà la Simfonia del nou Món de Dvorak.

Abans, al matí, dues ofertes més: A la Fundació Coll Bardolet (11h) de Valldemossa un taller d’instruments tradicionals de canya i a l’orgue d’Alaró (11.30h) concert de Bartomeu Bennàssar.

I tornant a Valldemossa i a l’esmentada Fundació (19h), l’espectacle Colors i danses amb el grup Aires d’Andratx.

També avui Christian Hoel Skjønhaug, contrabaix, veu i teclat, i Irina Cotseli, veu i teclat, presenten, a la llibreria Biblioteca de Balel de Palma (19.30h) un programa amb música popular de diferents països europeus.

Pel que fa al Conservatori de Palma, avui capvespre (20h), l’Orquestra Simfònica dels alumnes del Superior, dirigida per Beatriz Fernández oferirà un programa format per obres de Verdi, Rodrigo, Turina, Ravel i Gabriela Ortiz.

A l’església de Son Sardina, demà diumenge, a les 18 hores, el cor de cambra Cantúria, dirigit per Ricard Terrades, presenta una sessió titulada La porta del temp{"anchor-link":true}

. De la polifonia als arranjadors contemporanis.

Mitja hora més tard, a l’església de Bunyola, es tanca el Festival de Música amb Ars Musicae i el projecte De tuttis i solistes.

De cara dilluns no podem deixar passar la interpretació que dels Sextets de Brahms oferirà Studium Aureum en el Conservatori de Palma (20.30h).

També cal recordar que segueixen fins demà les sessions del musical Mamma mia! a l’Auditòrium de Palma i que avui (12h) i demà (12h i 18h), la Sala Petita del Teatre Principal de Palma proposa un espectacle per a totes les edats, ¡Patatrac! Las burlas de Falstaff del grup Opera Baby.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents