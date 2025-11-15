Desembarco de Art Cologne en Mallorca: su director explica por qué no será "solo una feria alemana"

Tras la feria Art Cologne, celebrada el pasado 9 de noviembre, llega a Palma la Art Cologne Mallorca, que tendrá lugar el 12 de abril del 2026.El director Daniel Hug se muestra satisfecho por el éxito de este evento en Colonia y por el creciente interés en Baleares, que acogerá su segunda edición des de 2007. “Creo que los tiempos han cambiado. Palma ha evolucionado enormemente desde el último... no quiero llamarlo intento. La feria fue pequeña y encantadora, pero quizá se celebró en el lugar equivocado”, dice Hug. “Sé por los expositores que participaron entonces que la mayoría registró buenas ventas y quedó satisfecha”.

Poco después, en 2008, el marchante de arte estadounidense asumió la dirección de la Art Cologne como sucesor de Gérard Goodrow. Afirma que primero quiso centrarse en la feria principal. La gran diferencia hoy es el apoyo del Govern balear y de la asociación de galerías Art Palma Contemporani, que han aceptado la invitación.

“No habrá más de 25 galerías alemanas”

Hug subraya que también se contratarán empresas de Mallorca para “servicios, asistencia y todo lo que deba producirse para la feria”. Este enfoque local le resulta “extremadamente importante”: “Tengo poco interés en organizar en Mallorca una feria de arte alemana”. El bloque más amplio estará conformado por expositores españoles y mallorquines; el resto será internacional, con “no más de 25 galerías alemanas”.

El director busca una estrecha colaboración con las galerías españolas y mallorquinas, cuya calidad elogia expresamente. Pero también las galerías de Escandinavia, Suiza, Austria, Inglaterra y Estados Unidos desempeñan un papel importante en la planificación. “Será una feria de arte internacional, en ese sentido muy distinta de la Art Cologne, que está enfocada específicamente en el mercado artístico alemán”, afirma.

Daniel Hug, director artístico de la Art Cologne / Koelnmesse GmbH / Hanne Engwald

Concepto “dinámico” y “evento experiencial”

Ya que el Palacio de Congresos de Palma, aunque bien conectado con el centro, ofrece menos espacio que el recinto ferial alemán, contará con entre 80 y 90 participantes —frente a los 167 de este año en Colonia—. Ya tienen dos tercios de las “galerías deseadas”, y la participación es por invitación. La lista de expositores debería estar cerrada a finales de diciembre o principios de enero. Tras la inscripción, el siguiente paso será distribuir los espacios de manera satisfactoria para todos. “Eso es un poco complicado”, admite Hug.

El “concepto dinámico” de la Art Cologne en Palma incluye el uso de todos los espacios del Palacio de Congresos, también los entresuelos y amplios pasillos con vistas al mar y luz natural. “Habrá prácticamente un recorrido por todo el edificio”, señala el director artístico. Aunque la venta de arte será el eje central, la feria también aspira a convertirse en un “evento experiencial”.

“Gran interés” entre los coleccionistas internacionales

El interés por parte de coleccionistas y amantes del arte internacionales es “enorme”. Hug piensa especialmente en Estados Unidos. “Me sorprende cuántos artículos de estilo de vida sobre Mallorca aparecen en The New York Times: tres o cuatro al año en los últimos cinco años”. También se escucha mucho inglés americano en la isla. Además, muchos coleccionistas internacionales de Escandinavia, Países Bajos, Suiza, Austria y también España ya tienen segundas o terceras residencias en Mallorca. “Tiene todo el sentido ahora”, concluye Hug sobre este segundo intento en Palma.

Que la feria se vea en cierto modo vinculada a la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031 no le resulta negativo; al contrario, está convencido de que puede aportar algo: “Lo veo como un plus y creo que podemos establecer la feria aquí relativamente rápido”.