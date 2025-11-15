Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIONÍS A TAULA

Amargs

Els amargs, molt sovint motejats en castellà amargos, són uns dolços d’ametlla típics a la Mediterrània occidental, amb petites diferències d’un lloc a l’altre

Amargs | PERE MUNTANER SUREDA

Antoni Tugores

L’amarg és un dolç de realització força senzilla, amb ingredients comuns (com l’ametlla, els ous i el sucre) amb altres dolços molt semblants. El qualificatiu amarg es va convertir en substantiu, a causa de l’aportació d’ametlles amargues que donaven un toc diferent i enriquidor. En l’actualitat, molts dels amargs que es fan no duen cap ametlla amarga. A Mallorca es diuen amargs, però a altres indrets es fan pastissos gairebé idèntics i es diuen amarguillos, suspiros de almendra... i són molt semblants als cordiales (que inclouen cabell d’àngel), als macarons francesos o als amaretti i italians.

Ingredients

  • 1 quilo d’ametlla capolada crua
  • Algunes ametlles amargues
  • 300g de sucre
  • Una culleradeta petita de canyella
  • Dos ous
  • Un poc de suc de llimona
  • Ratlladura de pell de llimona
  • Una ametlla sencera per a cada amarg.

Preparació

  • Devem la recepta dels amargs a Joana Orell Bauçà (Pollença, 1925).
  • En l’actualitat es pot comprar l’ametlla crua capolada, però si disposam d’ametlles, després de trencar-les les haurem de pelar. No és difícil.
  • Posarem aigua al foc dins un perol i quan comenci a bullir, la llevarem del foc i escaldarem les ametlles.
  • Deixarem que es refredin, les escolarem i podrem pelar-les amb facilitat.
  • Una vegada estiguin ben eixutes, les capolarem. Millor si les deixam dins un drap i que s’hi assequin del tot un dia o dos.
  • Atès que la realització dels amargs és senzilla i ràpida, podem encendre el forn a 170/180°.
  • Dins un ribellet o un recipient semblant començarem per mesclar el sucre i els ous, sencers amb una forqueta.
  • Tot seguit hi afegirem les ametlles crues capolades, un poc de suc de llimona, una culleradeta de canyella i la ratlladura de la pell de llimona.
  • Prepararem una llauna i la folrarem amb paper vegetal.
  • Feta la pasta, n’anirem agafant cullerades i les posarem, separades, sobre el paper vegetal. No convé posar-les molt juntes perquè creixen quan couen i es tocarien. Tampoc convé pitjar-los perquè no han de sortir excessivament rostits, sinó esponjosos.
  • Posarem una ametlla crua coronant els amargs i els enfornarem uns 15/20 minuts o fins que ens agradin de color. No els tocarem fins que siguin ben freds.
  • Abans es feien els amargs quan arribaven les festes de Nadal, però se’n troben tot l’any a forns i pastisseries.

