La restauración de Son Boter comenzará el próximo 20 de noviembre

El próximo 20 de noviembre comenzarán las obras de restauración de Son Boter, según ha dado a conocer hoy el Ayuntamiento de Palma tras la reunión del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca, en la que se ha aprobado el plan de actuación del año 2026.

Las obras de rehabilitación de Son Boter están financiadas con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible y tendrán una duración de cuatro meses, ha informado el área de Cultura de Cort.

Edificio de Son Boter. / MANU MIELNIEZUK

El Ayuntamiento ha recordado que Son Boter es una possessió del siglo XVIII que dispone de la declaración de Bien de Interés Cultural y que actualmente es propiedad de la Fundació Miró. Esta finca fue adquirida por Miró en 1959 para convertirla en su segundo estudio, ya que contaba con otro taller, diseñado por Josep Lluís Sert.

En las paredes interiores de Son Boter se pueden contemplar grafitis de carboncillo realizados por el artista y que se corresponden a figuras y personajes relacionados con sus esculturas.

Interior de la 'possessió' en la que se conservan grafitos realizados por Miró. / MANU MIELNIEZUK

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha presidido este viernes la última reunión de este año de la Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca, en la que se ha aprobado el plan de actuación 2026. En este documento se propone continuar impulsando una programación artística de alto nivel, la ampliación de las colaboraciones, la decidida apuesta por la activación de los jardines de la Fundació y la difusión del patrimonio arquitectónico.

Cort mantiene en su presupuesto la aportación municipal de 1.450.000 euros para "consolidar el compromiso con el presente y el futuro de la institución y sumar alianzas para conseguir que Palma sea designada Capital Europea de la Cultura para el año 2031", ha explicado el alcalde.