César González García, científico que une astronomía y arqueología: "El cielo forma parte de nuestra cultura y merece ser protegido como patrimonio"

El investigador del CSIC y arqueoastrónomo César González García reivindica el valor del firmamento como un componente esencial de la historia humana. Autor del libro Cielos de piedra: La astronomía de nuestros antepasados, el científico defiende que mirar el pasado a través del cielo permite entender mejor cómo las antiguas sociedades se relacionaban con su entorno, sus creencias y su tiempo.

Este viernes a las 19.00 horas presenta su obra en la librería Espirafocs de Inca y, además, este sábado participará en una actividad astronómica en Costitx, organizada junto al equipo del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) que trabaja en las excavaciones de Son Sunyer.

Formado en Astrofísica en Madrid y doctorado en Países Bajos, González García descubrió casi por azar su vocación arqueoastronómica durante una caminata por un bosque neerlandés. "Pasamos junto a varios dólmenes y recordé un curso sobre historia de la astronomía que había seguido en Canarias. Pregunté si alguien los había estudiado desde el punto de vista del cielo y me dijeron que no", recuerda.

Desde entonces, su carrera ha estado marcada por esa mirada doble que combina ciencia y cultura: medir orientaciones, analizar alineaciones solares o lunares, pero también entender qué significaban para las gentes que las construyeron.

El investigador reconoce que el verdadero pionero de la disciplina en España fue Juan Antonio Belmonte, del Instituto de Astrofísica de Canarias, con quien mantiene una estrecha colaboración. Ambos codirigen actualmente un proyecto estatal sobre arqueoastronomía y González ocupa el primer puesto creado en el CSIC específicamente para investigar en este campo.

El cielo que aún buscamos

Su libro Cielos de piedra pretende acercar al público la historia del cielo como parte inseparable de la experiencia humana. "El cielo ha sido siempre un elemento integrador de las culturas. Ha moldeado rituales, calendarios y hasta ha legitimado poderes. Entender cómo se incorporaba a la vida cotidiana nos ayuda a comprendernos mejor", afirma.

Portada del libro de César González García, 'Cielos de piedra: La astronomía de nuestros antepasados'. / .

El arqueoastrónomo lamenta, sin embargo, que como sociedad hayamos perdido parte del vínculo emocional con el firmamento. "Vivimos rodeados de contaminación lumínica. Muchos niños nunca han visto la Vía Láctea. Eso empobrece nuestra relación con el entorno", señala.

Aun así, percibe una necesidad latente de conexión: "Los eclipses, las lluvias de estrellas o las puestas de sol en lugares como Mallorca o Ibiza siguen convocando multitudes. Seguimos buscando el cielo, aunque de otro modo".

Desde la antropología, subraya, la pregunta no es qué ocurre en el cielo, sino quién lo mira y por qué. "Nos interesa saber si ese conocimiento era compartido o reservado a una élite, cómo se transmitía y qué significado tenía dentro de la sociedad. La arqueoastronomía sin la mirada antropológica se queda coja", destaca.

De los talayots al patrimonio celeste

González es consciente del riesgo de que este tipo de estudios caigan en la pseudociencia. "Es un problema con el que lidiamos a diario. Hay quien sobreinterpreta los datos o proyecta ideas modernas sobre el pasado. Por eso es crucial basarse en pruebas, en contexto arqueológico y en razonamientos coherentes", defiende. En este sentido, cita ejemplos como la interpretación de grabados rupestres como supuestos astronautas prehistóricos: "Eso no tiene sentido histórico, es pura proyección contemporánea".

En su libro defiende además que el cielo debe considerarse un recurso patrimonial. "Forma parte del acervo cultural de los pueblos, igual que sus monumentos o sus leyendas. Hay fiestas, cuentos y tradiciones ligadas a fenómenos astronómicos. La Unesco y la Unión Astronómica Internacional ya promueven su protección como patrimonio inmaterial", recuerda. Esa idea, asegura, empieza a calar también entre las administraciones.

Según González, Balears "es un punto fundamental para la arqueoastronomía mediterránea". Recuerda que uno de los primeros estudios de este tipo en España se hizo precisamente en Menorca, en concreto sobre las taulas, y que esos trabajos fueron clave en la declaración de la cultura talayótica como Patrimonio Mundial.

"Comparar la orientación y la construcción de los talayots con monumentos similares de Cerdeña o Córcega nos permite ver similitudes, pero también diferencias profundas. Eso revela que no todo responde a un mismo fenómeno, sino a tradiciones culturales distintas", explica.