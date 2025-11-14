El cantautor Rafa Ferrá estrena su nuevo disco en la madrileña sala Libertad 8
‘Alas rotas’ apuesta por un estilo pop de autor, con cuidadas melodías y letras, y con un esfuerzo por llevar su voz a a terrenos más sensibles
El cantautor mallorquín Rafa Ferrá tiene nuevo disco, Alas rotas, un álbum que presenta este sábado 15 de noviembre en la histórica sala madrileña Libertad 8. Este trabajo, el primero que publica desde 2018, viene a sumarse a una discografía que incluye otros tres títulos: Si le doy cuerda a mi vida (1998), Madrid Formentera (2006) y Mi felicidad (2018).
Alas rotas apuesta por un estilo pop de autor, con cuidadas melodías y letras, y con un esfuerzo por llevar su voz a a terrenos más sensibles. Firma la producción y dirección Daniel Ambrojo. En las cinco canciones que conforman este nuevo trabajo predominan las letras optimistas y emocionales, marcadas por su reciente paternidad.
Será el 11 de abril de 2026 cuando Rafa Ferrá presente estas nuevas canciones en Mallorca (La Movida café concierto, Palma), donde estará acompañado por su banda habitual: Marta Elka (violín), Cristian Constantini (batería), Víctor Martínez (bajo), Jay Calpin (guitarra) y Robin Alba (piano).
Tras abandonar la popular banda de rock Fora des Sembrat en los '90, y recoger tres años consecutivos el primer premio de Art Jove de música contemporánea del Govern balear, viajó a Madrid de la mano del programa Conservas Escalada, de Cadena 100. Así comenzó una andadura de varios años en la capital, destacando su papel como compositor. Su tema Noche de San Juan fue incluido en el largometraje Cosa de brujas protagonizado por Pepe Sancho. También por aquellas fechas, con motivo de la guerra de Irak, escribió junto a Marta Botía Todo en lo que yo creo. En su trayectoria reciente, Rafa ha participado en la obra teatral Distinto, protagonizada por Kiko Hernández, para la que ha compuesto la BSO.
