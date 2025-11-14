Amparo Sard inaugura en Pekín una exposición colectiva con obra de Almodóvar

La mallorquina Amparo Sard ha asistido a la inauguración de la exposición colectiva Fuera de campo. Imagen en movimiento en el Museo de Arte de la Academia Central de Bellas Artes de China, en la que ha presentado su Autorretrato Háptico y otras piezas. La muestra plantea un diálogo entre el cine, el videoarte y la instalación a partir de la obra de diferentes artistas, como los directores de cine Pedro Almodóvar, Víctor Erice o Isaki Lacuesta, entre otros.

La incorporación del Autorretrato Háptico supone la introducción por primera vez en este museo de una obra virtual táctil basada en tecnologías inmersivas de última generación. Para la creación de esta pieza, Amparo Sard ha contado con la colaboración de especialistas de la escuela universitaria Adema, donde ella es la jefa de estudios del grado en Bellas Artes. Además, la artista expone en Pekín otras piezas de sus papeles perforados en gran formato.

Amparo Sard, hablando sobre su obra. / Adema

La exposición analiza cómo la creación audiovisual ha desbordado la pantalla tradicional para habitar el espacio, la corporalidad y la experiencia sensorial. Además de los creadores ya mencionados, también participan en esta exposición Itziar Barrio, Cabello Carceller, Patricia Esquivias, Lois Patiño, Carlos Saura y Albert Serra. El proyecto está comisariado por Susana Sanz y organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Embajada de España en China y el Cafa Art Museum.

Amparo Sard ha explicado que “el Autorretrato Háptico realizado gracias a la colaboración de especialistas de Adema, introduce en un museo asiático de primer nivel una experiencia sensorial única que transforma la relación entre espectador y obra. Mediante simulación 3D háptica y holográfica, el público puede percibir táctilmente un autorretrato realizado en metamateria”. “Es una gran satisfacción estar presente con nuestras obras en esta inauguración, en un escenario tan importante como es el Cafam. Supone un avance significativo en nuestras investigaciones sobre la percepción, la tactilidad y los límites entre lo visible y lo experimentable, ya que convierte lo intangible en experiencia física y reformula la percepción tradicional mediante un proceso que combina gesto artístico, simulación digital y presencia sensorial”, añade la artista sobre su participación en esta exposición.

Para Adema, esta muestra "ha puesto en valor el trabajo que realiza Amparo Sard al frente del Grado en Bellas Artes donde se promueve la experimentación interdisciplinar, la reflexión crítica y la incorporación de tecnologías emergentes en el proceso creativo, aspectos que se reflejan de manera directa en el proyecto presentado en Pekín".

La exposición podrá visitarse hasta el 28 de diciembre en el Museo de Arte de la Academia Central de Bellas Artes de China.