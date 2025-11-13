El yacimiento de Son Sunyer arroja luz sobre la metalurgia y los sistemas funerarios en la prehistoria de Mallorca

Las últimas actuaciones en el yacimiento de Son Sunyer (Es Pil·lari, Palma) así como en una ‘balma’ de la zona de Lluc (Escorca) están ayudando a profundizar en el conocimiento de la metalurgia primigenia de Mallorca y en los sistemas funerarios durante la Edad de Bronce. Los primeros resultados logrados tras semanas de trabajo de campo, a cargo del Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT-CSIC), se han dado a conocer hoy en Son Sunyer: el hallazgo de lo que es la novena cueva funeraria de esta finca, que aportará a los investigadores más información para determinar cómo eran las tradiciones de estos enterramientos, la construcción de estas estructuras y la población allí enterrada.

Pau Sureda (INCIPIT) y Jordi Hernández (Institut Català d’Arqueologia Clàssica) dirigen esta excavación, cuyo fin último es “limpiar todo el derrumbe de la cantera de marés que cubre el interior de este nuevo hipogeo y determinar el estado de preservación de los posibles restos prehistóricos. De conservarse sería el primer hipogeo mallorquín en poder ser excavado mediante metodología científica, lo que podrá aportar mucha información para el conocimiento de las tradiciones de enterramiento, la construcción de estas estructuras y los individuos allí enterrados”.

Expolios, escombros y canteras

“Cada una de estas tumbas presenta características variadas, tanto de planta simple circular como de planta alargada con corredor, bancos corridos, antecámaras y/o nichos, tanto laterales como en el ábside. Los hipogeos de Son Sunyer, al igual que los de toda la isla, sufrieron constantes expolios y, desde el siglo XVI, la propia roca donde fueron excavados se utilizó como cantera para la extracción de bloques de marés, lo que dejó parte de las estructuras subterráneas seccionadas y alteradas. En el siglo XX fueron objeto de diferentes noticias e intervenciones desde principios de siglo que culminaron en la excavación de los depósitos arqueológicos remanentes de los expolios en 1961. En 2016 se llevó a cabo una limpieza de la vegetación y los escombros que cubrían las estructuras, especialmente gracias a la subvención del Consell para la adecuación de yacimientos arqueológicos. En la intervención, efectuada en noviembre de 2024, se retomaron las excavaciones en el yacimiento y se descubrió un nuevo hipogeo, SSU9, que hasta ahora había pasado inadvertido y que puede conservar parte de su depósito funerario, esperando que no haya sido alterado a lo largo de las canteras de los siglos XVI y XX”, explica Pau Sureda (INCIPIT-CSIC).

A la derecha, algunas piezas halladas en Son Sunyer; a la izquierda, las de la zona de Lluc / Gabi Rodas

El equipo de investigación, que concluirá mañana el trabajo de campo y tiene programadas nuevas campañas arqueológicas para 2026 y 2027, ha explicado que las actuaciones en Son Sunyer, Lluc y también en Es Velar (Santanyí) se enmarcan en dos proyectos de investigación cuyo objetivo general compartido es alcanzar una mejor comprensión de las sociedades prehistóricas mediterráneas, con especial atención a los contextos insulares y a su tecnología metalúrgica. Por una parte, PREMETOC (Prehistoria y metalurgia en las sociedades del Mediterráneo Occidental), proyecto de excelencia financiado por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional. Se inició en 2025 y concluirá en 2028, y tiene como fin profundizar sobre cuándo, cómo y por qué los metales han sido utilizados e intercambiados por las sociedades insulares del Mediterráneo occidental, con actuaciones en Baleares, Córcega y Cerdeña. Por otra parte, MetMa- El coure metàl·lic a la Prehistòria de Mallorca. Mineria, tecnologia de producció i procedència a través d'un projecte arqueològic interdisciplinari. Esta investigación cuenta con financiación del Consell. Se inició en 2024 y concluirá en 2027, con el propósito de profundizar sobre la metalurgia prehistórica de Mallorca, en particular sobre sus espacios de producción y la posible explotación de minerales locales de cobre.

Un grupo de investigadores, trabajando ayer en el yacimiento de Son Sunyer / Gabi Rodas

El equipo empezó el trabajo de campo en la zona de Lluc (Escorca) donde, en el marco del proyecto MetMa, y el año pasado realizó prospecciones dirigidas, a partir de un conjunto de restos metalúrgicos descubiertos a principios del siglo XXI, en las zonas más inaccesibles de la Serra de Tramuntana. “Estos indicios, que podrían corresponderse con las evidencias más antiguas de metalurgia en Mallorca, serían a la vez las únicas que evidencien un aprovechamiento de los recursos locales de cobre durante la Prehistoria. Este año estamos realizando sondeos arqueológicos puntuales en uno de los sitios documentados la campaña pasada, con el objetivo de dotar de contexto arqueológico la potencial primera metalurgia documentada en la isla”, avanza.