El PEN Català otorga el premio Veu Lliure 2025 al poeta Tahir Hamut Izgil

El Comitè d'Escriptors Perseguits i la Junta del PEN Català han decidido otorgar la 16ª edición del Premi Veu Libre al poeta, cineasta y activista uigur Tahir Hamut Izgil, una de las voces más relevantes de la literatura en lengua uigur y uno de los testigos más contundentes sobre la represión que sufre.

Tahir Hamut Izgil nació en 1969 en la región del Xinjiang (Turquestán Oriental). Desde joven destacó como poeta innovador en la literatura uigur, con una obra influida por la modernidad literaria y el simbolismo. Estudió en la Universidad de las Nacionalidades de China y trabajó durante años como cineasta y creador cultural. A mediados de los noventa fue detenido y enviado a un campo de trabajo por motivos políticos.

En 2017, cuando el gobierno chino empezó los internamientos masivos de la población uigur, Izgil huyó con su familia a Estados Unidos. Desde entonces vive exiliado y se ha convertido en una de las principales voces internacionales en la denuncia de los crímenes cometidos contra su pueblo. Su libro de memorias, Cuando vengan a arrestarme a media noche (Edicions 62, 2024), recoge con una escritura precisa y sobrecogedora la vida cotidiana en Urumqi durante los primeros años de la represión, y ha sido aclamado por la crítica de medios como The Guardian y The New York Times.

Su poesía, traducida a diversas lenguas y publicada en revistas como Asymptote Journal o Words Without Borders, combina una profunda espiritualidad con una mirada lúcida sobre la violencia de Estado y la fragilidad de la memoria colectiva. Izgil ha continuado escribiendo y publicando en exilio, manteniendo su compromiso con la cultura uigur y la libertad de creación.

El Premi Veu Lliure fue creado por el PEN Català en 2010, a iniciativa de la escritora Antònia Vicens, entonces vicepresidenta de la entidad por Baleares. Desde entonces, la distinción ha recaído en escritores, periodistas y artistas de todo el mundo que han sufrido acoso, amenazas o exilio a causa de sus ideas. El premio reconoce su coraje y defensa de los valores universales de la libertad y la justicia.