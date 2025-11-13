Muro acogerá un doble festival taurino con presencia mallorquina y debut ganadero: Adolfo Suárez Illana, Manolo Sánchez y Félix San Román entre los actuantes

El domingo siete de diciembre se celebrará un doble festival taurino en Muro, o lo que es lo mismo, una doble sesión taurina con descanso y picoteo incluidos.

Para tal ocasión, Balears Cambio de Tercio ha anunciado dos interesantes carteles. El primero se iniciará a las once y media de la mañana y contará con los matadores, el veterano y ya retirado Manolo Sánchez y el salmantino Javier Blanco.

Con ellos actuarán, también, los novilleros Félix San Román, que ha debutado con los del castoreño este mismo año en Navalagamella, y el mallorquín Gabriel Pericás.

Cerrarán la función los aficionados prácticos Adolfo Suárez Illana, y Francisco D’Agostino, hijo del millonario venezolano del mismo nombre, y socio mayoritario de la empresa.

Sesión de tarde con toreros mallorquines

Después de servirse un aperitivo a los asistentes por parte de distintos restaurantes de Muro, será el turno, en sesión de tarde, del matador y socio de la empresa Javier Conde, el matador mallorquín Jesús López, junto a los novilleros Juan Toscano y los también novilleros de Mallorca Juan de Palma y Rafael Arrom.

Para la ocasión, festival mixto y clase práctica, se ha seleccionado ganado de distintos hierros. A saber: Enrique Ponce, Samuel Flores, Cayetano Muñoz, Monte la Ermita y 45.50, ganadería esta última que pasta en Mallorca y que es propiedad de Francisco D’Agostino, en lo que sería su debut ganadero en la isla.

Entradas y fin de temporada taurina

Las entradas se pondrán a la venta este viernes 14, siendo la primera vez que, además de poder adquirirse en taquilla, también se podrán comprar online, en la web de Balears Cambio de Tercio. Al tratarse de un festival y clase práctica, se lidiarán utreros y erales. En el caso de los utreros se efectuará la suerte de picar.

Balears Cambio de Tercio entiende que este doble festival pone el broche de oro a un año histórico en lo taurino en la isla. Hay que recordar que en septiembre se reabrió la Monumental de Muro después de ocho años de estar cerrada, con un lleno de “No hay billetes”, con Javier Conde, David de Miranda —que sustituía a Morante de la Puebla— y Marco Pérez en el cartel.

En Inca, que también regenta esta misma sociedad, se colgó el mismo cartel de “Todo el taquillaje vendido”, en el festejo de Miura que daba inicio a la temporada.

Por último, hay que indicar que en Inca, aunque no esté confirmado oficialmente, se habla de cara a la temporada de 2026 de tres corridas toristas, concretamente de los hierros de Miura, Victorino Martín y Samuel Flores.