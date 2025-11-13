Esta es la librería de Palma que ha conquistado a una influencer en su visita a Mallorca

La creadora de contenido Marta Camin ha vuelto a emocionar a sus seguidores con un vídeo publicado durante su visita a Mallorca. En esta ocasión, la influencer, conocida por sus análisis de moda y sus estilismos, ha compartido un momento íntimo y personal en la librería Drac Màgic, un espacio emblemático del centro de Palma.

En el vídeo, Camin confiesa que este último año ha sido el más complicado de su vida y que encontró refugio en la lectura: “Gracias a los libros conecté con otras vivencias, otras historias y otras formas de ver la vida”. La influencer explica que, desde entonces, ha incorporado una nueva rutina en sus viajes: visitar una librería local en cada destino y llevarse algunos ejemplares a casa como recuerdo.

Durante su paso por Palma, Camin buscó “una librería bonita y típica de la ciudad” y decidió visitar Drac Màgic, situada en el Carrer de Jeroni Antich, junto a su madre. “Me llevé unos cuantos libros para casa y le regalé a mi madre ‘Las tinieblas y el alba’, de Ken Follett, que hacía tiempo que ella quería”, explica en el vídeo.

Entre clásicos y recomendaciones de TikTok

La creadora muestra los títulos que eligió durante su visita, entre ellos ‘Frankenstein’ de Mary Shelley, una elección que relaciona con su admiración por la nueva película de Guillermo del Toro, además de ‘Jane Eyre’ de Charlotte Brontë y ‘Vudú’ de Angélica Liddell. También se llevó el quinto volumen de ‘Black Water’, una saga que está leyendo junto a su madre.

“No voy a venir aquí de única y diferente, porque sí, muchos de los libros los compro por recomendaciones de TikTok”, bromea Camin, quien finaliza el vídeo animando a sus seguidores a comentar si han leído alguno de los títulos que ella menciona.

Más allá de la lista de lecturas, lo que más ha emocionado a sus seguidores ha sido el tono sincero y vulnerable del vídeo. “No suelo hablar mucho de ello, pero muchas ya sabéis que este año para mí ha sido el peor de mi vida”, confiesa la influencer. Su testimonio, grabado entre las estanterías de Drac Màgic, ha sido aplaudido por miles de personas, que han destacado la importancia de los pequeños rituales que ayudan a sanar.