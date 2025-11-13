La Institució de les Lletres Catalanes reconoce a Gabriel Janer Manila como "patrimonio vivo de la literatura catalana"

La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) celebró este pasado miércoles 12 de noviembre, en el Saló del Vigatà del Palau Moja de Barcelona, un acto de homenaje a Gabriel Janer Manila (Mallorca, 1940), colaborador de Diario de Mallorca, con motivo de su 85 aniversario. Intervinieron la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández Almodóvar, y el director de la ILC, Eduard Escoffet, quienes destacaron la trayectoria literaria y el compromiso cultural del autor mallorquín.

Hernández subrayó la importancia de Janer Manila como autor de literatura infantil y juvenil y le calificó de "nombre fundamental de las letras catalanas, autor de una obra extensa y diversa y patrimonio vivo de nuestra literatura". También recordó el papel del Pla Nacional del Llibre y la lectura en la promoción de hábitos lectores y en la difusión de una literatura infantil y juvenil de calidad, como la que ha cultivado el escritor.

Por su parte, Eduard Escoffet lo reivindicó como "un gran hombre de letras y un referente intelectual no solo en Mallorca, sino también para la cultura y la literatura catalanas".

Música, lecturas y reconocimiento

El acto incluyó la interpretación musical de Clara Fiol y Joan Vallbona, que estrenaron la pieza Cant de Benedita Moreira, compuesta para la ocasión a partir del libro Samba per a un menino da rua. Además, también ofrecieron El salt de la bella dona.

Asimismo, la escritora Carme Riera hizo una glosa sobre la trayectoria de Janer Manila, leyendo fragmentos de su obra, tanto por parte del autor como de Clara Fiol. La velada contó también con una mesa redonda moderada por Sebastià Alzamora, con la participación de los profesores Enric Balaguer (Universidad de Alicante) y Carme Rubio (Universitat de Vic), así como la intervención de la escritora e hija del homenajeado, Maria de la Pau Janer.

Entre los asistentes destacaban el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el presidente del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Joan Oliveres, y el director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Joaquim Borràs.

Un autor esencial de Balears

Nacido en Mallorca en 1940, Gabriel Janer Manila es doctor en Pedagogía por la Universitat de Barcelona y catedrático de Antropología de la Educación en la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ha cultivado la narrativa, la novela, la literatura infantil y juvenil, la crítica y el ensayo. Su obra ha sido traducida a numerosas lenguas y reconocida con premios como la Creu de Sant Jordi (1998) y la Medalla d'Or de les Illes Balears (2023).

Además, recientemente Janer Manila ha recibido el Premi Josep M. Llompart de los Premis 31 de Desembre de la Obra Cultural Balear, destinado a premiar una persona que se haya distinguido en Balears por su dedicación a la normalización de la lengua, la cultura o la identidad nacional, "por su larga y prolífica labor como escritor, ensayista, pedagogo y promotor cultural al servicio del país, las letras, la enseñanza y la defensa y difusión de la lengua catalana".

Así, el homenaje quiso poner en valor su aportación a la literatura catalana y su influencia en diversas generaciones de lectores, así como su compromiso con la lengua y la cultura en todo el dominio lingüístico.