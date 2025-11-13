Amparo Sard expone en China en una muestra colectiva en la que también participan Almodóvar, Albert Serra, Isaki Lacuesta y otros grandes de la cultura española

La artista mallorquina Amparo Sard es una de las doce personalidades de la cultura española que participa en la exposición colectiva Fuera de campo. Imagen en movimiento, muestra en la que también figuran Pedro Almodóvar, Buñuel, Albert Serra o Carlos Saura y que se inaugurará este viernes en el CAFAM, el museo más prestigioso de Pekín y uno de los más importantes de China.

En esta colectiva, que se completa con los nombres de la artista multimedia Itziar Barrio, el equipo Cabello/Carceller, el artista visual Daniel Canogar, el director de cine Víctor Erice, la creadora Patricia Esquivias y los cineastas Isaki Lacuesta y Lois Patiño, Amparo Sard está rodeada “de personalidades de las que soy fan, así que te puedes imaginar lo contenta que estoy. Pero sobre todo siempre es una alegría que cuenten contigo para proyectos de esta envergadura. Te hace pensar que no estás haciendo las cosas mal, aunque también me recuerda los años que llevo dedicada a esto, que son muchos ya”.

Amparo Sard, en Pekín, el primer día de montaje en el CAFAM / .

Cine, videoarte e instalación

El título de la muestra, Fuera de campo, designa al recurso cinematográfico por el cual lo que queda fuera de la pantalla, paradójicamente, condiciona la experiencia visual. El resultado de la exposición es un diálogo entre el cine, el videoarte y la instalación, que invita a reflexionar sobre la naturaleza expandida de la imagen en la edad contemporánea: un lenguaje que ya no pertenece solo a la pantalla, sino al espacio, la memoria y al espectador.

Uno delos papeles perforados con acrílico / .

Sard, que lleva cinco lustros realizando exposiciones en todo el mundo, exhibirá en Pekín seis obras, papeles perforados de gran formato, de la última serie que está trabajando y que le está dando “tantas alegrías”, y el Autorretrato Háptico que fue producido a partir de una investigación realizada en Adema [con Sard han viajado a China dos expertos de esta escuela universitaria] y se presentó en 2022 en ARCO, con la Galería María Baró, una pieza que trasciende lo visual y pasa a táctil, creando una nueva tendencia en el mundo del arte, un trabajo donde el espectador puede perforar él mismo la pieza y tener la misma sensación táctil del proceso gracias a una revolucionaria tecnología de última generación, la realidad virtual 3D háptica y holográfica.

Amparo Sard, con los especialistas de Adema / .

China, un país que Sard ya conoce

No es la primera vez que Sard expone en China. En 2018 lo hizo con otra colectiva, junto a José Fiol, Pep Girbent, Albert Pinya y Tomàs Pizá. Durante su estancia, los isleños compartieron un taller para crear obra nueva en diálogo con sus colegas chinos Cang Xin, Miao Xiaochun, Liu Boin y Xu Zhonjgming.

La comisaria es Susana Sanz, crítica de arte y experta en arte contemporáneo y cine de Asia. “Conoce muy bien China y aunque el montaje está siendo laborioso, lo estamos pasando bien estos días cuando salimos del museo”, comenta ilusionada. Organizada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); la Embajada de España en la República Popular China; y el Museo de Arte de la Academia Central de Bellas Artes de Pekín (CAFAM), la muestra permanecerá abierta hasta el 28 de diciembre de 2025.

Sard, dando los últimos retoques a las obras que expondrá / .

La inauguración de esta exposición coincide con la visita de los Reyes a China, un viaje que está centrado en reforzar la cooperación en el ámbito económico, comercial y de inversiones, aunque también tiempo para la cultura. La reina Letizia tiene programado asistir a un homenaje a Antonio Machado uno de los autores españoles más traducidos y leídos en el gigante asiático, por su 150 aniversario, en Chengdú, y un acto con hispanistas chinos, en la Universidad de Pekín.