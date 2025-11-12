La Obra Cultural Balear distingue a Gabriel Janer Manila, la Llibreria Embat y Pitxorines en los Premis 31 de Desembre

Gabriel Janer Manila, la Llibreria Embat, la Escola de Música i Danses de Mallorca, el grupo Pitxorines y Damià Pons son algunos de los galardonados en los Premis 31 de Desembre que concede la Obra Cultural Balear (OCB) y que reconocen la labor, los méritos o el compromiso a favor de la lengua catalana a personas, empresas, colectivos, entidades y obras.

El jurado de esta 39ª edición ha estado presidido por Lluís Segura Ginard y formado por la escritora Rosa Planas, Ruth Mateu Vinent, miembro de la OCB, y los vocales de la entidad Neus Picó y Maties Garcies.

Reconocimientos a la creación y la cultura popular

El Premi Josep M. Llompart, destinado a premiar una persona que se haya distinguido en Balears por su dedicación a la normalización de la lengua, la cultura o la identidad nacional, es para Gabriel Janer Manila, "por su larga y prolífica labor como escritor, ensayista, pedagogo y promotor cultural al servicio del país, las letras, la enseñanza y la defensa y difusión de la lengua catalana".

Esta trayectoria se fundamenta en un gran conjunto de novelas, narraciones, obras infantiles, memorias y estudios literarios, pedagógicos y antropológicos, escritos y publicados desde los años 70 hasta la actualidad y ampliamente reconocidos por los jurados de numerosos premios, por la crítica y por el público lector de toda la comunidad catalanohablante.

El Premi Francesc de Borja Moll, destinado a premiar a una entidad, empresa u organismo público o privado que haya destacado en Balears por su dedicación a la normalización de la lengua, la cultura o la identidad nacional, será este año para la Llibreria Embat por su labor de difusión cultural a lo largo de 50 años, con Glòria Forteza-Rei y Francesc Sanchís al frente, logrando que la librería se haya convertido en "un referente intelectual y literario no sólo para Palma, sino para toda Mallorca, con especial atención para la creación y el pensamiento en lengua catalana".

El Premi Emili Darder, que reconoce una iniciativa, experiencia o trayectoria personal en el campo de la educación o la enseñanza y, de manera especial las que tienden a fomentar el uso del catalán en ámbitos educativos formales y no formales, es para la campaña 'No m’excloguis' del IES Josep Sureda i Blanes "por la aportación clara y directa contra los perjuicios lingüísticos que supone este vídeo elaborado por alumnos y profesores del centro, ubicado en Son Gotleu, en una barriada y un espacio escolar con poco uso del catalán como lengua de relación".

El mensaje del vídeo pone de manifiesto que, a pesar de la diversidad de orígenes de muchos jóvenes del centro educativo y de nuestra sociedad, la comunicación en catalán es posible y que renunciar a hablar en catalán con estos sectores sociales en proceso de formación es un acto de exclusión injustificable, un desperdicio de valores y saberes que encarnan estos jóvenes mallorquines.

El Premi Climent Garau, destinado a premiar a las personas o proyectos que desde el ámbito de la comunicación contribuyen al uso social de la lengua catalana, ha recaído en Accent Obert "por su defensa de la lengua y la cultura catalanas en el ámbito digital, como continuadora de las iniciativas antes impulsadas por la Fundació.cat, y por proyectos como Galaxia, una plataforma que reúne y organiza más de 250 herramientas digitales en catalán, al servicio de la ciudadanía, empresas y administraciones que quieren utilizar el catalán en el entorno digital de forma normalizada”.

El Premi Bartomeu Oliver, que reconoce una iniciativa cívica de dinamización cultural o de recuperación de la cultura popular, es para la Escola de Música i Danses de Mallorca por su labor durante cinco décadas en la enseñanza, recuperación y difusión de la música, el baile y las danzas tradicionales de la isla. A lo largo de este tiempo, la escuela ha formado generaciones de músicos y bailarines que han mantenido viva la cultura popular mallorquina dentro y fuera de la isla.

Nuevas generaciones y compromiso cívico

El Premi Miquel dels Sants Oliver ha sido otorgado a Climen Picornell Bauçà por su serie de cinco libros dedicados a los cambios paisajísticos, humanos y culturales del Pla de Mallorca, culminada con Paisatges minvants (El Gall, 2025), ilustrado por Vicenç Sastre. Completan la colección Apunts del Pla de Mallorca, Mallorca profunda?, Dalt del Turó y La fi d’un món.

El Premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel, destinado a reconocer a un colectivo joven que haya destacado en la creación o dinamización cultural, es para el grupo Pitxorines por su propuesta innovadora y vital que acerca el cancionero tradicional mallorquín a las nuevas generaciones con espectáculos de gran calidad musical y escénica. El grupo está formado por nueve jóvenes músicas: Aina Tramullas, Maria Adrover, Rosa Garcias, Maria Antònia Gili, Sinéad Cormican, Carmela Cristos, Masé Jara, Sílvia Rechac y Bel Miquel.

El Premi Aina Moll ha sido concedido al Projecte Brúixola del Casal Petit de les Germanes Oblates, por su labor de integración social entre mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas procedentes del ámbito de la prostitución y la explotación, mediante el acompañamiento y la enseñanza de la lengua catalana como herramienta de inclusión y arraigo.

Finalmente, el Premi Gabriel Alomar, que concede la Junta Directiva de la OCB, ha sido para Damià Pons por su larga trayectoria intelectual, cívica y política y por su aportación como poeta, ensayista y estudioso de la literatura contemporánea y los movimientos culturales de las Balears.