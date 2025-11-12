Iguana Teatre denuncia un fuerte recorte en las ayudas del Ministerio de Cultura que "pone en riesgo" su continuidad

La compañía Iguana Teatre / Produccions del Mar ha expresado su "profunda decepción" ante la reducción de la ayuda concedida por el INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), dependiente del Ministerio de Cultura, para el periodo 2025-2026, que, según la formación, constituye "el mayor recorte de todo el Estado".

El grupo advierte que esta decisión pone en peligro la continuidad de una trayectoria de más de 40 años y evidencia "la falta de sensibilidad institucional hacia la cultura insular".

Tras más de tres décadas de colaboración con el Ministerio, Iguana Teatre ha pasado de recibir una media de 55.000 euros en ediciones anteriores a tan sólo 15.000 euros en la convocatoria actual, más de un 70% menos. Sin embargo, la compañía había presentado un proyecto que incluye 40 funciones en seis comunidades autónomas, con mejores resultados que en ediciones previas.

La decisión contrasta, apuntan, con una carta recibida un mes antes del propio Ministerio, en la que se reconocía "la labor crucial de la compañía" y se reafirmaba el "firme compromiso del Ministerio con Produccions del Mar". Iguana Teatre recuerda que es la única compañía extrapeninsular incluida en la Biennal del INAEM.

Una situación "de agravio comparativo"

La compañía lamenta también que la convocatoria no incluya gastos de viaje ni alojamiento, un criterio que consideran discriminatorio para las productoras de territorios insulares y contrario al artículo 138.1 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de garantizar un justo equilibrio económico.

Según Iguana Teatre, hasta un 30% del coste de una gira proviene de gastos derivados de la insularidad, pero la compensación actual "se reduce a sólo 90 euros por función, un 3% del coste total del proyecto". Esta situación, añaden, "hace inviable competir en condiciones de igualdad con las compañías de la península".

La formación advierte que, si el Ministerio no rectifica su decisión, se verá obligada a cesar definitivamente su actividad una vez completados los compromisos y actos conmemorativos de sus 40 años de existencia.