Fira B! bate su récord con más de 3.000 asistentes y 300 profesionales

Cartel promocional de la décima edición de la Fira B! Música

Cartel promocional de la décima edición de la Fira B! Música / CAIB

EFE

Palma

La décima edición de Fira B! Música cerró este pasado fin de semana con un récord de participación, al reunir a más de 3.000 asistentes y 345 profesionales del sector entre los días 6 y 8 de noviembre. Durante tres jornadas, el público y los profesionales disfrutaron de una variada programación de conciertos y encuentros sectoriales en distintos espacios de PalmaTeatre Xesc Forteza, Es Gremi, Hotel Saratoga, Teatre Mar i Terra y Motorworld Mallorca— con actuaciones que abarcaron géneros como el indie-pop, rock, folk, world y jazz. El evento, organizado por el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), seleccionó a sus participantes entre más de 670 propuestas presentadas en convocatoria abierta, con un 60% de grupos con presencia femenina, muchos de ellos liderados por mujeres.

Fira B! contó con la participación de 52 programadores y representantes de festivales, 48 artistas y 174 profesionales de distintos perfiles —distribuidores, agentes y representantes institucionales— procedentes de 16 comunidades autónomas y 18 países; entre ellos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá o Estados Unidos. Las jornadas profesionales incluyeron 13 actividades entre ponencias, reuniones cerradas y sesiones de encuentros exprés que sumaron 96 reuniones individuales, además de paneles y espacios informales para el intercambio y la creación de redes.

El programa destacó por la presencia internacional del jazz, con figuras como Ruth Robinson (Jazz FM), Oskar Straijn (ESNS), Ian Smith (Waves Vienna) o Steve Mead (Manchester Jazz Festival), junto a referentes nacionales como Ivone Lesan (Primavera Sound), Curro Caravaca (Mallorca Live Festival) o Miguel Ramírez (Canarias Jazz y Más). La edición 2025 también acogió la gala de los Premis Enderrock de la Música Balear, celebrada el 5 de noviembre en el Teatre Principal de Palma, que reunió al sector musical y a las principales instituciones culturales de las islas.

