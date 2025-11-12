El festival ME_MMIX arranca este viernes con un centenar de músicos en su programación

Alrededor de un centenar de músicos, de distintos países y territorios del Estado, participarán en una nueva edición del festival ME_MMIX, dedicado a la música electrónica, mixta y las videocreaciones, y que se celebrará desde el próximo viernes hasta el 23 de noviembre.

Esta nueva entrega del ME_MMIX, la séptima, se anuncia como la “más completa, ecléctica e internacional”, en palabras de sus responsables, y se podrá seguir en distintas sedes, como Can Balaguer, Casal Solleric, Es Baluard, Teatre Principal de Palma, Bodegas Ribas (Consell) o Teatre Principal d’Inca, entre otras.

Homenajes a Llompart y Boulez

De la programación destacan dos homenajes, los que recibirán Pierre Boulez, este viernes en Can Balaguer (12.30 horas), y Josep Maria Llompart, con una actuación que protagonizarán, el día 20, también en el Balaguer, Joan Miquel Oliver, Toni Toledo, Mateu Malondra y Jaume C. Pons Alorda.

En la presentación de la presente edición, que se celebró el pasado 25 de octubre en Es Baluard, el director artístico del festival, Mateu Malondra, destacó el nivel de los artistas que concurren este año y apuntó a una consolidación de este encuentro en la escena europea de la música experimental y electrónica.

Entre los creadores y conjuntos que conforman el cartel están los franceses Multilatérale y Marion Kalter, los alemanes Gregor Dierck y Andreas Brehmer; también artistas españoles de primer nivel como Marta Verde, Vertix Sonora o Ishak Benavides, y el talento local representado por Neus Estarelles, Mateu Malondra, K12 o Geometrical Sardine, entre otros.

Otra de las novedades de este año será la realización de podcasts con conversaciones conducidas por la periodista Margalida Mateu que reunirá a profesionales del mundo de la cultura como Pilar Fontalba, Haize Lizarazu, Neus Estarellas, Elisenda Farré, Magda Polo, el grupo Ekho, Carolina Santiago, Carmen Kleykens, Txema González de Lozoyo, Joan Cabot, Catalina Moll o Carlota Cáceres.