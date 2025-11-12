El escultor Marcos Juncal gana el XVI Certamen de Artes Plásticas de Inca

El escultor y profesor del Grado en Bellas Artes de la Escuela Universitaria Adema, Marcos Juncal, ha obtenido el primer premio del XVI Certamen de Artes Plásticas de Inca – La Constancia Centro Instructivo. En esta edición se recibieron 58 propuestas, de las cuales 11 fueron seleccionadas como finalistas y se exponen desde esta tarde en el Centro de Arte Sa Quartera junto con la obra ganadora.

La pieza premiada, titulada Alineación de Venus con Pelota de Tenis, combina una base de baldosas, un tubo metálico oxidado y una figura de la Venus de Milo que sostiene una pelota de tenis, estableciendo un juego visual y conceptual entre la herencia clásica y la cultura contemporánea. Según explica Juncal, "el equilibrio entre los elementos representa la fragilidad de nuestras herencias culturales y cómo estas se mantienen en constante tensión entre el pasado y el presente".

Nacido en Pontevedra en 1975 y residente en Mallorca, Juncal está titulado como 'Mestre Escultor'r por la Escuela de Canteros de Pontevedra. Con más de dos décadas de trayectoria, ha expuesto en Vigo, Santiago, Madrid, Málaga, Valencia o Londres y actualmente compagina su labor artística con la docencia en ADEMA, dentro del Grado en Bellas Artes.

El jurado, formado por Antònia Maria Perelló Ferrer (Fundación Miró Mallorca), Maria Isabel Uribe (ganadora del certamen 2024), Aina Ferrero (Museo del Calzado y la Industria de Inca) y Miquel Gallego (Centro Instructivo La Constancia), otorgó también una mención especial a la obra Tradiciones Inconsumibles, de José Larrosa, una serie de baldosas cerámicas serigrafiadas que reflexionan sobre la persistencia de la cultura y las tradiciones de las Islas Baleares ante la globalización.

El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Inca y el Centro Instructivo La Constancia, tiene como objetivo apoyar la creación artística contemporánea y promover la proyección de los artistas locales y nacionales. El premio está dotado con 4.200 euros.