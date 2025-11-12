El ciclo 'Ulls de dona' explora la mirada femenina y la adolescencia en el Estudi General Lul·lià
Del 17 al 20 de noviembre, el programa ofrecerá proyecciones, charlas y espacios de diálogo sobre cine, género y juventud
El Estudi General Lul·lià acogerá, del 17 al 20 de noviembre, una nueva edición del ciclo Ulls de dona, una propuesta que invita a reflexionar sobre el cine desde una perspectiva femenina, intergeneracional y social. Este año, el programa centra su mirada en la adolescencia y en temas como el amor, la identidad, el deseo y los retos propios de esta etapa vital.
El ciclo se inaugurará el 17 de noviembre con la proyección del clásico Bonjour Tristesse (1958), de Otto Preminger, basada en la novela homónima de Françoise Sagan. La sesión incluirá un cinefórum y club de lectura conducido por la guionista y escritora Carme Morell.
El 18 de noviembre se proyectará Nina (2024), de Andrea Jaurrieta, un thriller sobre la violencia de género en el ámbito rural. Después de la película, la musicóloga Bàrbara Duran participará en un encuentro para hablar sobre la violencia machista en el campo mallorquín, en una actividad enmarcada en el VIII Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales.
El 19 de noviembre será el turno de La última virgen (2017), de Bàrbara Farré, un cortometraje que aborda la presión social y la pérdida de la inocencia en la adolescencia. Tras la proyección se abrirá un espacio de intercambio entre adolescentes y profesionales, titulado Ulls joves, en miralls d’adults.
Por último, el 20 de noviembre tendrá lugar la mesa redonda Igualdad, pero ¿a qué coste?, organizada con la colaboración de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales). Las cineastas Alba González de Molina y Raquel Colera reflexionarán sobre los retos pendientes para garantizar la igualdad en el sector audiovisual sin caer en la precariedad o el silencio.
