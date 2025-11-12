Ben Rivers ofrecerá una ‘masterclass’ en el MajorDocs

A dos semanas del comienzo de su séptima edición, ayer se presentó la programación completa de MajorDocs, el Festival de Cine Documental de Mallorca, que se llevará a cabo del 25 al 29 de noviembre en Palma. Además de las ocho películas que conformarán la Sección Oficial de largometrajes, provenientes de ocho países distintos, el certamen cuenta con una Sección Oficial de cortometrajes baleares.

Por otra parte, en la rueda de prensa que tuvo lugar ayer en el hotel HM Palma Blanc, también se detallaron algunas de las novedades de este año. En esta ocasión, el certamen balear contará con el prestigioso cineasta británico Ben Rivers como Invitado de Honor. Nombre destacado de la escena cinematográfica europea, presentará uno de sus films en la inauguración del certamen y realizará una masterclass sobre su singular apuesta cinematográfica. En su masterclass, compartirá su manera de entender la creación fílmica como un proceso abierto, intuitivo y en constante transformación. Rivers abordará las preguntas, dudas y descubrimientos que acompañan cada una de sus obras. Una oportunidad única para adentrarse en el laboratorio creativo de uno de los autores más singulares del cine contemporáneo.

El sonido como lenguaje

La investigación del sonido como lenguaje será la protagonista de esta edición. Philippe Ciompi también impartirá una masterclass en la que hablará sobre formas y métodos de utilizar el sonido en el documental, abordando cuestiones tanto conceptuales como estéticas, con algunos ejemplos y demostraciones basados en el trabajo realizado con directores como Ben Rivers, Jessica Sarah Rinland, Salomé Jashi y otros.

Este foco se completará con una DocSession sobre los procesos creativos del sonido en un debate entre Laura Díez y Rubén Pérez, dos reconocidos sonidistas baleares, y el sonidista chileno Álvaro Silva.

Por su parte, Lola López Mondéjar ofrecerá una Masterclass bajo el título En serie: Mickey 17 y la atrofia de la capacidad creativa, en la que revelará cómo la presencia continua de los dispositivos digitales en nuestra vida y el entretenimiento adictivo que producen, menoscaban paulatinamente nuestra imaginación.