El torero Cayetano Rivera, ileso tras impactar contra una palmera

El torero Cayetano Rivera resultó ileso de un accidente de tráfico tras impactar su vehículo contra una palmera en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tal como confirmaron fuentes municipales. El suceso tuvo lugar el domingo por la noche y fueron los bomberos de Alcalá quienes tuvieron que intervenir para liberar el vehículo que había quedado atrapado en un rotonda tras haber chocado con las palmeras que se hallaban allí plantadas. La rotonda se halla junto a la entrada de la urbanización Sevilla Golf, cerca de Montequinto, y como consecuencia del siniestro vial no hubo que lamentar daños personales. El propio matador desmintió que diera positivo en un control de alcoholemia tras la colisión, como se había publicado en diferentes medios.