Estos son los ganadores del XI Campeonato de España de Cocina y Repostería celebrado en la UIB

El equipo de Paradores, compuesto por Francisco Capilla García y Antonio García Rodríguez, se ha proclamado vencedor del Campeonato de España de Cocina con Producto Local y la pareja de Castilla y León, Sara Cámara y Teresa Montejo, ha conquistado el título nacional de Repostería en la final disputada hoy en la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB–UIB). Ambos equipos han recibido un cheque por valor de 3.000€.

El segundo Premio en Cocina con Producto Local ha sido para Atugaba con los chefs Francisco Sayago Hidalgo y Gloria Belén Plaza, mientras que el tecero se lo ha llevado el equipo de Baleares, David Méndez, Executive sous chef del Hotel Son Vida y Kike Erazo, chef del restaurante Morralla y actual ganador de TaPalma 2025.

En la categoría de Repostería, el segundo y tercer premio han sido, respectivamente, para Catalunya, con Gabriela Prudencio y Arnal Solans en los fogones, y Aragón, con Aaron Melero y Raquel Hernández cocinando.

La final ha reunido a cocineros llegados de Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Madrid así como de Paradores, compitiendo en dos categorías. Por un lado Cocina con Producto Local, donde los equipos han dispuesto de cuatro horas para elaborar doce raciones de un plato con llampuga y otras doce con pollo, ambos producto local de la isla. Y por otro Repostería, donde el reto ha consistido en preparar, en tres horas, doce raciones de un postre con almendra de Mallorca. Las recetas han sido de libre creación con la condición imprescindible de integrar producto de la isla.

La organización ha subrayado el esfuerzo y el orgullo que ha supuesto movilizar a más de 140 concursantes y participantes de fuera de Mallorca para competir y acompañar el evento.

El jurado lo han integrado los presidentes de las asociaciones autonómicas de cocineros de las comunidades que han concursado. En representación de Baleares el papel de jurado fue a cargo de Andreu Genestra, que tomó el relevo de Koldo Royo —presidente de ASCAIB— para permitirle atender la coordinación general como anfitrión.

Celebrar el campeonato en la EHIB tiene, además y tal y como ha subrayado Koldo Royo, presidente de ASCAIB y anfitrión del evento, "una gran carga simbólica ya que fue aquí, en este centro perteneciente a la Universitat de les Illes Balears, donde nació ASCAIB hace diez años, un punto de partida que explica la apuesta por unir formación, talento y sector productivo".

Una gala marcada por los homenajes

La jornada ha sido también marco de los homenajes anuales de ASCAIB: los Siurells Cuiners. Así pues, estos han ido a parar a Carles Gaig, que recibió el reconocimiento por una vida dedicada a divulgar la cocina catalana con visión vanguardista y cercana, manteniendo vivos los valores familiares de un restaurante histórico convertido en referencia de tradición actualizada.

Pepe Rodríguez ha sido distinguido por convertir el legado de El Bohío —abierto en 1930— en una historia contemporánea de respeto al producto y técnica depurada, demostrando que la alta cocina puede nacer y crecer sin abandonar su tierra.

Pepa Muñoz ha sido homenajeada por traducir solidaridad y compromiso en acción cotidiana: una cocina de temporada y proximidad y su liderazgo en la delegación española de World Central Kitchen, donde gastronomía y ayuda caminan juntas.

Mateu Martorell, alma del Bar España, ha sido reconocido por hacer de su casa la casa de todos, más de medio siglo de barra y terraza que narran la ciudad de Palma sin perder la esencia del barrio ni el trato humano.

La Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca ha recibido el homenaje por rescatar, custodiar y transmitir desde 1986 el patrimonio gastronómico y enológico de la isla a través de la práctica directa, conectando cocinas y viñedos del presente con la memoria del pasado.

Reconocimineto a la divulgación audiovisual

El reconocimiento de ASCAIB ha llegado también a la divulgación audiovisual. Concretamente al programa de RTVE “Aquí la Tierra” que ha sido distinguido por acercar con rigor y lenguaje cercano la relación entre naturaleza, agricultura, gastronomía y costumbres populares, inspirando respeto al medioambiente y a las tradiciones.

Los programas de IB3 “Fred i Calent”, “Gent de la Mar” y “Uep! Com anam?” han sido homenajeados por preservar y difundir tradiciones a través de sus protagonistas, recuperando el espíritu de la rondalla y la memoria sensorial que habita en recetas, paisajes y oficios.

La propia EHIB–UIB ha sido reconocida por sus tres décadas de excelencia académica y por abrir siempre sus puertas a las agrupaciones locales —como ASCAIB— que impulsan el sector.

El capítulo de homenajes también ha incluido a Pep Trías, joven maestro artesano que mantiene la cultura de las buenas elaboraciones con producto de la tierra y una mirada humana que inspira a nuevas generaciones de panaderos y pasteleros.

Y, finalmente, un homenaje a TaPalma por sus veinte años escribiendo la historia del tapeo en la ciudad, desde su semilla en el Born hasta un concurso profesional de primer nivel así como una ruta plural e innovadora que ha fidelizado a público local y visitante.