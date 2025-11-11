El Pi pide la vuelta a la isla de los Caps de Bou de Costitx

El Pi ha presentado una moción en el Consell de Mallorca para pedir la creación de una comisión que gestione el retorno a Mallorca de los Caps de Bou de Costitx, que se encuentran a día de hoy en el Museo Arqueológico Nacional (MAN).

Las piezas, descubiertas en 1895 en el yacimiento de Son Corró, están consideradas uno de los elementos más emblemáticos del patrimonio arqueológico mallorquín por su buen estado de conservación y la técnica con que fueron elaboradas. Este año se cumple el 140 aniversario de su hallazgo.