Arqueología
El Pi pide la vuelta a la isla de los Caps de Bou de Costitx
El Pi ha presentado una moción en el Consell de Mallorca para pedir la creación de una comisión que gestione el retorno a Mallorca de los Caps de Bou de Costitx, que se encuentran a día de hoy en el Museo Arqueológico Nacional (MAN).
Las piezas, descubiertas en 1895 en el yacimiento de Son Corró, están consideradas uno de los elementos más emblemáticos del patrimonio arqueológico mallorquín por su buen estado de conservación y la técnica con que fueron elaboradas. Este año se cumple el 140 aniversario de su hallazgo.
- Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- Cierra Carns Comas en el Mercat de l'Olivar: «La primera hamburguesa que se comió en Mallorca la hizo mi madre»
- Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul
- Enrique Murillo, editor: 'El libro ya no es para leer, es para regalar, nadie leyó el Planeta de Sonsoles Ónega
- Palma se vuelve más dulce: las nuevas tiendas de chuches conquistan el centro con color y sabor nórdico
- Isabel Preysler revisaba los ligues de Miguel Boyer en Mallorca
- Una segunda oportunidad para Larrick: El paciente covid de Son Espases que vuelve para salvar vidas