Arquitectura
Una performance sobre la vivienda inaugura Open House
El festival de arquitectura Open House Palma dio ayer el pistoletazo de salida con una acción artística a cargo de La Tangente, que tuvo lugar en la plaza de Santa Eulàlia. Allí, se pudo contemplar la propuesta escénica sobre el problema del acceso a la vivienda y las diferentes maneras de habitar nuestra casa. En su quinta edición, Open House abre al público sesenta edificios y espacios de la ciudad para que puedan visitarse el próximo fin de semana.
- Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- Cierra Carns Comas en el Mercat de l'Olivar: «La primera hamburguesa que se comió en Mallorca la hizo mi madre»
- Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul
- Enrique Murillo, editor: 'El libro ya no es para leer, es para regalar, nadie leyó el Planeta de Sonsoles Ónega
- Palma se vuelve más dulce: las nuevas tiendas de chuches conquistan el centro con color y sabor nórdico
- Isabel Preysler revisaba los ligues de Miguel Boyer en Mallorca
- Una segunda oportunidad para Larrick: El paciente covid de Son Espases que vuelve para salvar vidas