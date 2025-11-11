Una performance sobre la vivienda inaugura Open House

El festival de arquitectura Open House Palma dio ayer el pistoletazo de salida con una acción artística a cargo de La Tangente, que tuvo lugar en la plaza de Santa Eulàlia. Allí, se pudo contemplar la propuesta escénica sobre el problema del acceso a la vivienda y las diferentes maneras de habitar nuestra casa. En su quinta edición, Open House abre al público sesenta edificios y espacios de la ciudad para que puedan visitarse el próximo fin de semana.