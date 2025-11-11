La Misericordia acoge la exposición «Set» del artista Pedro Cano

El Consell de Mallorca ha presentado este martes la nueva exposición «Set», del artista Pedro Cano, un proyecto artístico que ha cautivado a miles de personas en Murcia y Madrid y que ahora llega a Mallorca. La muestra se inaugurará el próximo miércoles, 12 de noviembre en la Capella del Centre Cultural La Misericòrdia y permanecerá abierta al público hasta el 31 de diciembre de 2025.

La vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha destacado el valor de esta exposición: "Esta muestra es mucho más que pintura, es un grito silencioso que nos recuerda la fragilidad de la vida y la necesidad de la solidaridad". Roca ha señalado que el artista Pedro Cano nos ofrece un viaje visual que, en sus palabras: "Nos invita a reflexionar como sociedad y nos obliga a mirar las injusticias existentes, pero también la fuerza de la ayuda mutua".

La exposición, comisariada por Raquel Vázquez-Dodero, está formada por un conjunto de 21 cuadros, óleo sobre madera, de grandes dimensiones (120 x 180 cm), 7 obras en papel y 46 dibujos en carbón, todos en blanco y negro.

Esta selección proviene de un ciclo pictórico que Pedro Cano ha ido desarrollando a lo largo de décadas a partir de apuntes improvisados y reflexiones personales que ahora se agrupan en siete trípticos, que dan nombre a la muestra. Con motivo de su 75 aniversario el artista decidió recopilar la mayoría de estas notas y convertirlas en un proyecto unitario que sintetiza toda una trayectoria artística.

Pedro Cano, con la presentación de este proyecto artístico, desea explorar algunos de los grandes temas de la condición humana: la migración, la injusticia y el sufrimiento, pero también la solidaridad y la esperanza. Su obra busca interpelar directamente al espectador y despertarle un profundo sentimiento de empatía ante las realidades que retrata.

Más sobre Pedro Cano

Pedro Cano es un artista con una trayectoria internacional ampliamente reconocida. Formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, ha sido distinguido con honores de gran prestigio, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2022) y el doctorado honoris causa por la Universidad de Murcia.

Su obra forma parte de colecciones tan relevantes como los vaticanos y la Galería de los Uffizi, de Florencia, siendo considerada una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo español.