MajorDocs presenta la programación completa de su séptima edición

A dos semanas del comienzo de su séptima edición, hoy se ha presentado la programación completa de MajorDocs, el Festival de Cine Documental de Mallorca, que se llevará a cabo del 25 al 29 de noviembre en Palma. Además de las ocho películas que conformarán la Sección Oficial de largometrajes, provenientes de 8 países distintos, el certamen cuenta con una Sección Oficial de cortometrajes baleares.

Por otra parte, en la rueda de prensa que ha tenido lugar hoy en el hotel HM Palma Blanc, también se han detallado algunas de las novedades de este año. En esta ocasión, el certamen balear contará con el prestigioso cineasta británico Ben Rivers como Invitado de Honor. Nombre destacado de la escena cinematográfica europea, presentará uno de sus films en la inauguración del certamen y realizará una Masterclass sobre su singular apuesta cinematográfica.

Ben Rivers: El proceso creativo como territorio incierto

El cine de Ben Rivers habita en los márgenes entre la realidad y la imaginación. Sus películas, rodadas con una mirada personal y artesanal, revelan mundos que oscilan entre lo documental y la ficción, entre lo cotidiano y lo fantástico. En su Masterclass compartirá su manera de entender la creación fílmica como un proceso abierto, intuitivo y en constante transformación. Rivers abordará las preguntas, dudas y descubrimientos que acompañan cada una de sus obras. Una oportunidad única para adentrarse en el laboratorio creativo de uno de los autores más singulares del cine contemporáneo.

El sonido como lenguaje, protagonista de esta edición

La investigación del sonido como lenguaje será la protagonista de esta edición. Philippe Ciompi hablará en su Masterclass sobre formas y métodos de utilizar el sonido en el documental, abordando cuestiones tanto conceptuales como estéticas, con algunos ejemplos y demostraciones basados en el trabajo realizado con directores como Ben Rivers, Jessica Sarah Rinland, Salomé Jashi y otros.

Este foco se completará con una DocSession sobre los procesos creativos del sonido en un debate entre Laura Díez y Rubén Pérez, dos reconocidos sonidistas baleares, y el sonidista chileno Álvaro Silva.

Por su parte, Lola López Mondéjar ofrecerá una Masterclass bajo el título “En serie: Mickey 17 y la atrofia de la capacidad creativa” en la que revelará como la presencia continua de los dispositivos digitales en nuestra vida y el entretenimiento adictivo que producen, menoscaban paulatinamente nuestra imaginación.

El director del festival, Miguel Eek, ha presentado la séptima edición del festival, centrada en el sonido: “Vivimos tiempos dominados por el estruendo: guerras que no cesan, discursos de odio que gritan, algoritmos que amplifican lo banal. Frente a ese ruido constante, te invitamos a afinar el oído a través de una cuidada selección del mejor cine de no ficción. Porque atender, prestar atención y detenerse son, en sí mismos, actos radicales".

“Este año el sonido será el foco de nuestras sesiones profesionales. Explicaremos cómo su uso creativo puede narrar lo que la imagen no muestra, dar cuerpo a lo invisible y acompañar lo más íntimo de los personajes”, añade Eek. “La lentitud como filosofía no es cine lento, es una invitación a detenerse ante las películas” añade el director ante la filosofía del festival.

La rueda de prensa ha contado con la asistencia de Gori Vicens, Director general Projectes Culturals de l’Ajuntament de Palma, Antonia Roca Bellifante, Vicepresidenta primera y Consellera Ejecutiva de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca y Barbara Obrador, directora Serveis Activitats Culturals de la Universitat de les Illes Balears.

SECCIÓN OFICIAL

La sección oficial de la 7ª edición cuenta con ocho largometrajes de procedencias y temáticas muy diversas, que nos acercan a realidades de todo el mundo desde diferentes perspectivas. Las ocho películas seleccionadas son las siguientes:

Action Item , de Paula Ďurinová (Eslovaquia, República Checa, Alemania, 2025). Ambientada en Berlín, la película explora los síntomas de una condición silenciada de nuestro tiempo. Una reflexión sobre el agotamiento que pasa de la experiencia personal a una perspectiva colectiva. Action Item es una posibilidad de transformar la ansiedad en resistencia, replanteando las luchas a través de la memoria compartida, un metraje hallado y la política del cuidado. ¿Y si la verdadera tarea es desaprender, hacer una pausa y reimaginar?

, de Paula Ďurinová (Eslovaquia, República Checa, Alemania, 2025). Ambientada en Berlín, la película explora los síntomas de una condición silenciada de nuestro tiempo. Una reflexión sobre el agotamiento que pasa de la experiencia personal a una perspectiva colectiva. Action Item es una posibilidad de transformar la ansiedad en resistencia, replanteando las luchas a través de la memoria compartida, un metraje hallado y la política del cuidado. ¿Y si la verdadera tarea es desaprender, hacer una pausa y reimaginar? Al oeste, en Zapata , de David Bim (Cuba, España, 2025). Landi y Mercedes son un matrimonio que permanece en la ciénaga de Zapata, el territorio más inhóspito del archipiélago cubano. En medio de una pandemia, escasez y disturbios sociales, deben adentrarse en las profundidades para alimentar a su hijo.

, de David Bim (Cuba, España, 2025). Landi y Mercedes son un matrimonio que permanece en la ciénaga de Zapata, el territorio más inhóspito del archipiélago cubano. En medio de una pandemia, escasez y disturbios sociales, deben adentrarse en las profundidades para alimentar a su hijo. Deuses de Pedra , de Iván Castiñeiras (España, Portugal, Francia, 2025). En una de las últimas escuelas rurales en la frontera entre Galicia y Portugal, Mariana, una niña de cuatro años descubre el mundo a través de las enseñanzas de su maestra. A medida que Mariana crece, los relatos y el paso del tiempo moldean su visión del mundo, hasta que a los dieciocho años se enfrenta a una decisión crucial.

, de (España, Portugal, Francia, 2025). En una de las últimas escuelas rurales en la frontera entre Galicia y Portugal, Mariana, una niña de cuatro años descubre el mundo a través de las enseñanzas de su maestra. A medida que Mariana crece, los relatos y el paso del tiempo moldean su visión del mundo, hasta que a los dieciocho años se enfrenta a una decisión crucial. Fiume o Morte! , de Igor Bezinović (Croàcia, Itàlia, Eslovènia, 2025). En 1919, el poeta italiano, dandi y predicador de la guerra, Gabriele D’Anunzio, ocupó la ciudad de Fiume. Los ciudadanos de Fiume, hoy llamada Rijeka, cuentan su versión reinterpretada de la historia estrafalaria de la ocupación de dieciséis meses de la ciudad en un viaje cinematográfico brutalmente realista, pero desafiantemente punk.

, de Igor Bezinović (Croàcia, Itàlia, Eslovènia, 2025). En 1919, el poeta italiano, dandi y predicador de la guerra, Gabriele D’Anunzio, ocupó la ciudad de Fiume. Los ciudadanos de Fiume, hoy llamada Rijeka, cuentan su versión reinterpretada de la historia estrafalaria de la ocupación de dieciséis meses de la ciudad en un viaje cinematográfico brutalmente realista, pero desafiantemente punk. Liti Liti , dirigida por Mamadou Khouma Gueye (Francia, Senegal, Bélgica, 2025). El nuevo tren pasa por Guinaw-Rails, el reino de la infancia del director y, en silencio, el TER atraviesa las ruinas del barrio. En su suburbio, las retroexcavadoras y los martillos golpean sus casas en un vals atroz entre el silencio y el ruido. Él acompaña a su madre en este momento de su vida, en el que cuarenta años de recuerdos se desvanecen poco a poco.

dirigida por Mamadou Khouma Gueye (Francia, Senegal, Bélgica, 2025). El nuevo tren pasa por Guinaw-Rails, el reino de la infancia del director y, en silencio, el TER atraviesa las ruinas del barrio. En su suburbio, las retroexcavadoras y los martillos golpean sus casas en un vals atroz entre el silencio y el ruido. Él acompaña a su madre en este momento de su vida, en el que cuarenta años de recuerdos se desvanecen poco a poco. Real , de Adele Tulli (Italia, 2024). Los dispositivos del día a día ya no son solo herramientas; se han convertido en pasarelas a una nueva realidad multicapa, un universo aumentado en expansión exponencial que experimentamos, en gran parte, sin una conexión física. Como seres humanos de carne y hueso, ahora pasamos la mayor parte del tiempo en un paisaje digital, buscando felicidad, riqueza, relaciones, sabiduría y experiencias.

, de Adele Tulli (Italia, 2024). Los dispositivos del día a día ya no son solo herramientas; se han convertido en pasarelas a una nueva realidad multicapa, un universo aumentado en expansión exponencial que experimentamos, en gran parte, sin una conexión física. Como seres humanos de carne y hueso, ahora pasamos la mayor parte del tiempo en un paisaje digital, buscando felicidad, riqueza, relaciones, sabiduría y experiencias. Songs of a Slow Burning Earth , de Olha Zhurba (Ucrania, Francia, Dinamarca, Suecia, 2024). Un diario audiovisual de la inmersión de Ucrania en el abismo de los primeros dos años de la invasión total de Rusia, compuesto de lugares, personajes ocasionales, diálogos extraños, sonidos y silencios intra-frame, que capturan la cronología de la normalización de la guerra. Frente al telón de fondo de este paisaje (meta)físico de desastre colectivo.

, de Olha Zhurba (Ucrania, Francia, Dinamarca, Suecia, 2024). Un diario audiovisual de la inmersión de Ucrania en el abismo de los primeros dos años de la invasión total de Rusia, compuesto de lugares, personajes ocasionales, diálogos extraños, sonidos y silencios intra-frame, que capturan la cronología de la normalización de la guerra. Frente al telón de fondo de este paisaje (meta)físico de desastre colectivo. Vino la noche, de Paolo Tizón (Perú, México, España, 2024). Un grupo de jóvenes se enlista en un riguroso entrenamiento militar en las Fuerzas Armadas peruanas. Sueñan con convertirse en ‘hombres de guerra’ y anhelan el combate real. El enemigo es invisible y esquivo. De aventureros pasan a operadores especiales en el hermético mundo militar. En la dureza florecen la compasión y el cuidado entre ellos.

Tres de los títulos que participan -Action item; Liti Liti y Songs a of a Slow Burning Earth- son estrenos nacionales y el resto son estrenos en Baleares. El jurado de la Sección Oficial de largometraje estará integrado por los citados Ben Rivers, Philippe Ciompi y Lola López Mondejar.

Además, en el marco de la séptima edición de MajorDocs también se proyectarán las películas pertenecientes a la Sección Oficial de Cortometraje Balear: Feix de Antoni Guiscafrè Rosselló; Fragmentos de Willy de Andrea Nerea Santacruz Salazar; Pausa de Violeta Garcia Escobar; Pesa de Marcos Aridany Miró Fajardo e Ines Socias Llull; Sa Curolla de Marc Bergas Consuegra y Vida injusta de Amaro Seoane; obras que han recibido la tutoría del equipo de MajorDocs para su desarrollo, gracias al programa Mentories, que vuelve un año más, ofreciendo a 6 estudiantes en universidades como el CESAG y centros de FP, como son el CEF o Juniper Serra, la posibilidad de realizar su primer cortometraje y estrenarlo en sala grande, en un festival de programación internacional como es Majordocs. Todos ellos serán valorados por un jurado conformado por la directora Constança Amengual, el cineasta Xavi Herrero -que es también director del Ibizacinefest- y Joan Bover, cineasta y productor. Fuera de competición también se podrán ver los cortometrajes Dom de Xavi Herrero; En el nom de les flors de Josep Alorda; Una casa de Constança Amengual y El ressò de la mirada de Carles Bover.

MajorDocs Picth & Mentorías MajorDocs, cineastas emergentes mirando al futuro

Un año más, Majordocs Pitch se convertirá en un espacio no convencional donde cinco autores de no-ficción presentarán sus proyectos ante programadores de festivales, cineastas reconocidos, y otros profesionales del documental.

Inauguración

La inauguración de la séptima edición de MajorDocs tendrá lugar el martes, 25 de noviembre, a partir de las 17:30 horas en el Teatre Xesc Forteza. Será entonces cuando se proyecte The sky trembles and the earth is afraid and the two eyes are not brothers, película del invitado de honor del festival, Ben Rivers. A partir de las 20:30 horas se celebrará el acto inaugural, que incluirá la citada performance sonora de Philippe Ciompi, jurado del festival, basada en el amplio archivo de sonidos que ha ido acumulando y compilando a lo largo de los años.