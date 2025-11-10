Las tiendas de discos independientes tildan de “chapuza comercial” la distribución del nuevo disco de Rosalía

El nuevo trabajo de Rosalía, Lux, ha generado todo un cúmulo de elogios por la audacia creativa de la artista catalana pero no todos son aplausos: la distribución de su disco ha provocado la indignación en las tiendas de discos independientes. “Es una chapuza comercial”, aseguran desde Xocolat.

Pese al gran interés que ha despertado Lux, las tiendas apenas han recibido copias del disco por parte del sello Sony para su venta. “Con el objetivo de asegurar que todos los puntos de venta puedan disponer de Lux, el nuevo lanzamiento de Rosalía, se ha establecido una limitación desde hoy de un pedido y como máximo 8 cedés y 3 vinilos por cliente. Estamos realizando gestiones para poder ampliar la disponibilidad lo antes posible”, ha explicado la multinacional a los responsables de las tiendas a través de un correo electrónico.

Un mensaje que pronto ha tenido respuesta. En sus redes sociales, Xocolat, la tienda que acumula más de 40 años de historia, publicó el pasado viernes: "Unas palabras en torno a la chapuza comercial del nuevo disco de Rosalía ("solo tocan a 3 vinilos y 8 cds por tienda, no sea que Amazon se quede sin...") del que no podemos opinar porque todavía no ha llegado. Estamos bien orgullosos de tener en el año 2025 la tienda así de guapa y de tener la clientela que tenemos, la de toda la vida y de los más jóvenes (me encanta personalmente ver a adolescentes en la tienda. Me veo a mí mismo hace cuarenta años). Alguna cosa estaremos haciendo bien (ya tocaba decirlo) a pesar de la industria musical. Diría discográfica, pero hace muchos años que las tres grandes compañías han dejado de tener interés en los discos. Tienen totalmente abandonados los fondos de catálogo y secuestrada prácticamente la totalidad del patrimonio editorial de los últimos sesenta años. Han hecho desaparecer, por ejemplo, los catálogos de jazz, clásica o músicas del mundo. Por suerte, todavía podemos buscarnos la vida y encontrar material por vías alternativas y, sobre todo, aprovechar el mercado de segunda mano, donde podemos revivir la pasada riqueza editorial. Tenemos claro que si llegamos, falta poco, a medio siglo de trabajo no será con la ayuda de Warner, Sony o Universal. Más bien al contrario".

En la misma línea se han expresado los responsables de La Botiga del Genio Equivocado, de Barcelona: "Hola Rosalía, no creo que llegues a leer esto, pero tenía que intentarlo. Somos una tienda pequeña, de las que cuidamos cada disco, cada edición, cada persona que entra a buscar música con ilusión. Nos da mucha pena ver que Lux ya está en preventa en Amazon mientras las tiendas independientes aún no tenemos esa posibilidad. Sabemos que no depende solo de ti, pero queríamos decirlo: estas decisiones dejan fuera a quienes llevamos años sosteniendo el pequeño comercio musical, recomendando, descubriendo y manteniendo viva la pasión por los discos. Ojalá algún día las ‘majors’ vuelvan a mirar también hacia abajo, donde late de verdad la música".