Rosalía rompe su silencio meses después de la polémica con el diseñador mallorquín Miguel Adrover: “Sí, me dolió”

Rosalía ha hablado por primera vez de la polémica que protagonizó este verano junto al diseñador mallorquín Miguel Adrover, quien rechazó colaborar con ella al considerar que la artista no se había posicionado públicamente sobre el conflicto en Gaza. En una entrevista concedida a El País con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, Lux, la cantante catalana reconoce que aquel episodio le afectó emocionalmente, aunque afirma haber aprendido de la experiencia.

La artista explica que sí le dolió la polémica con Adrover, pero que intenta sacar una lección de todo lo que le ocurre. “Aprendo y cada día trato de hacerlo mejor”, señala, y añade que se siente mucho más cómoda “cuando tengo una conversación de tú a tú con una persona y hablar largo y tendido de algo que hacer un story”. Rosalía también admite que prefiere “sacar adelante una fundación” antes que expresar opiniones rápidas en redes sociales, porque el tema de las redes “es complicado” y prefiere actuar de forma más profunda y directa.

La polémica con el diseñador mallorquín

El desencuentro entre ambos surgió el pasado verano, cuando Adrover, Premio Nacional de Moda 2018, publicó un mensaje en redes sociales explicando que había rechazado crear un diseño exclusivo para Rosalía. Argumentaba que no trabajaba “con ningún artista que no apoye públicamente a Palestina” y apelaba directamente a la cantante afirmando que “el silencio es complicidad, y más aún cuando tienes un gran altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas”.

El diseñador aclaraba que no se trataba de un ataque personal, sino de una cuestión de principios, asegurando que admiraba a Rosalía “por todo su talento y por todo lo que ha logrado”, pero que “ahora tenemos que hacer lo correcto”.

La respuesta de Rosalía

En aquel momento, la cantante respondió a través de una historia en su cuenta de Instagram en la que rechazaba las acusaciones de “silencio cómplice” y pedía que se señalara a quienes realmente tienen poder de acción. Subrayaba que “no veía cómo avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina” y calificaba de “terrible ver día tras día cómo personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan”.

Meses después, Rosalía parece querer cerrar el capítulo con una visión más calmada. En su conversación con El País, reflexiona sobre la exposición pública y el activismo, insistiendo en que prefiere actuar desde el compromiso personal más que desde el impulso mediático. Entiende que “otros tengan otras maneras de hacerlo”, pero admite que no siempre se siente cómoda con la forma en que las redes sociales condicionan la conversación pública.