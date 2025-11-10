Concepción Clar: «Tiendo, sin quererlo, a intentar arreglar un poco el mundo»

Concepción Clar presenta este lunes, 10 de noviembre, en la biblioteca Can Sales de Palma (18 horas), su tercera novela, La extraña historia de Marcelina Sort, un thriller ambientado en un pueblo imaginario de la España vaciada y construido a partir de muchos personajes. La autora asegura que esta obra no tiene nada que ver con sus dos anteriores libros, pero mientras escribía una surgía la inspiración de la siguiente, así que, en cierta manera, todas están unidas.

Concepción Clar comenta que lo que le interesa es la construcción de personajes, la sociología, las situaciones y cita a Paul Auster como uno de sus autores predilectos. En su primera novela, La luz, la trama gira en torno a una mujer que se queda viuda. Después publicó Andi, en la que el rol principal es un chico de 26 años y en La extraña historia de Marcelina Sort son muchos los personajes, aunque la protagonista surgió a partir de la imagen de una mujer sentada en un banco de una iglesia. «Su horizonte vital era muy limitado, con aquella mirada triste, pero a la vez voluntariosa. Ella es la que limpia las casas de los otros vecinos, por lo cual es el vínculo de toda la historia», explica la autora sobre Marcelina.

Su motivación

Pese a lo dispar de sus protagonistas y de las historias, hay algo más en común entre sus novelas. «Me estoy dando cuenta de que tiendo, sin quererlo, a intentar arreglar un poco el mundo. En el sentido de que hoy estamos en un mundo tan distorsionado, tan agresivo, poder, dinero... Al final, ¿qué es lo que hemos de intentar buscar? Ese equilibrio. Tenemos que tener un bienestar, pero no olvidar la importancia de las cosas pequeñas, de los detalles, de las personas. Porque la bondad de las personas es lo más importante que tenemos», analiza.

Ojalá pudiera escribir de forma humorística, que la gente se riera y se tronchara, porque creo que es muy sano reír"

Como las anteriores, esta novela está escrita en primera persona, aunque son varios los personajes que van construyendo el argumento. «Van contando una historia, unos hechos trágicos, pero lo cuentan cada uno desde cómo lo ven, desde su peculiar punto de vista. Y de ahí, pues, surge la historia. El lector, a raíz de lo que cuenta uno y luego el otro, aunque no en tono lineal, sino en diferentes momentos, va teniendo una completa idea de lo que va pasando. Es una especie de thriller, pero psicológico, sociológico... En fin, hay un poco de todo, hay amor, desamor, hay violencia también, violencia sexual soterrada», comenta la autora, quien se sirve de cierta ironía para rebajar la crudeza de lo que relata en algunos momentos de esta novela coral. «Ojalá pudiera escribir de forma humorística, que la gente se riera y se tronchara, porque creo que es muy sano reír», reflexiona.

Concepción Clar posa con su tercera novela. / MANU MIELNIEZUK / DMA

Algunos detalles sitúan la trama en la actualidad, pero ese pequeño pueblo perdido y lo que viven los personajes hace pensar en otra época. «Realmente ellos viven como muchos pueblos vivían hace 50 años, pero tienen todas las modernidades», admite la escritora.

A Concepción Clar, la afición por la escritura le viene desde pequeña, aunque ha habido «un paréntesis enorme» que coincidió con su etapa laboral. Conocida por Chipi, trabajó en el Ayuntamiento de Palma durante 40 años, llegó a ser jefa de la Gerencia de Urbanismo, y fue después de jubilarse, en 2021, cuando retomó lo de escribir. Sin saber muy bien cómo, sin una idea predeterminada, empezó con lo que sería el primer capítulo de La luz. De hecho, asegura que no suele tener muy claro lo que pondrá negro sobre blanco, sino que se deja llevar. «No tengo rutina, pero cuando me apetece, si tengo un momento libre, algo me lleva al ordenador. Me siento allí y va saliendo, como si hubiera una mano mágica que me dirigiera. Me llama la atención porque hay un personaje y de pronto me aparece otro... Hay que procurar que sea lógico, ceñir la historia, pero no demasiado porque la vida es así», comenta de su manera de escribir. Que La extraña historia de Marcelina Sort acabara siendo un thriller ha sido cosa de los propios personajes, señala Clar.

«Es algo que me entretiene, me gusta. En el momento en que deje de gustarme o me estrese, se acabará», asegura. Tiene más obras escritas, aún sin publicar. Confiesa que a ella misma le sorprende su ritmo de producción. «Ya tengo 70 años, claro, soy consciente de ello, por eso quizá corro más», dice. Para la presentación de este lunes por la tarde en Can Sales, organizada por la librería Ínsula Literària, Clar contará con la abogada y política Lourdes Aguiló. El pasado año, para dar a conocer las dos anteriores novelas, estuvo acompañada por la escritora Carme Riera. «Fue maravilloso», recuerda.