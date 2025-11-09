Alejandro Sanz es el único artista español nominado a los Premios Grammy 2026

Alejandro Sanz es el único español que ha sido nominado a los Premios Grammy 2026, por ¿Y ahora qué?, a mejor álbum de pop latino. El rapero californiano Kendrick Lamar es el artista con más nominaciones, con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny logró un nuevo hito en su carrera al optar a seis estatuillas.

La gala de la 68 edición de los Grammy se celebrará el próximo 1 de febrero en Los Ángeles. Sanz competirá por el premio con Rauw Alejandro por Cosa Nuestra, Andrés Cepeda por Bogotá Deluxe, Karol G por Tropicoqueta y Natalia Lafourcade por Cancionera.

Es la séptima nominación para el madrileño, que ha ganado cuatro veces el Grammy a mejor álbum de pop latino por No es lo mismo en 2004, El tren de los momentos (2008), Paraíso Express (2011) y #Eldisco (2020).

Ahora optará de nuevo al Grammy por un disco que también le ha dado cuatro nominaciones al Latin Grammy, cuya ceremonia se celebrará el próximo 13 de noviembre.

Ahí, Sanz competirá por los premios a mejor grabación del año y mejor canción, por Palmeras en el jardín, así como a mejor álbum y mejor álbum de pop contemporáneo.